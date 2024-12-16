Спаслись в последний момент: как выжили моряки потерпевших крушение танкеров

Трагедия в Керченском проливе может стать экологической катастрофой.

В Керченском проливе этим утром будет продолжена операция по спасению моряков затонувшего танкера. Сразу два судна накануне потерпели крушение из-за шторма. С одного из танкеров матросов удалось эвакуировать. Есть погибшие. Следователям и экологам предстоит оценить причины и последствия этих происшествий.

А именно, сколько мазута успело вылиться в Черном море. Корреспондент «Известий» Олег Зайковский сообщает подробности.

Вот так за несколько минут затонул танкер «Волгонефть-212». Волны буквально разломили корпус на две части. Экипаж спасали вертолетами МЧС.

«Всего на борту судна находился экипаж в составе 13 человек. Силами привлеченных к спасательной операции севшего на мель судна все эвакуированы. К сожалению, из них один человек погиб», — заявил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Экипаж доставили в одну из больниц Анапы. Двое моряков в тяжелом состоянии из-за долгого пребывания в холодной воде. Остальные почти не пострадали. Члены экипажа делятся подробностями своего спасения. Помощь пришла в последний момент.

«Ждали спасательное судно „Меркурий“, подошел „Меркурий“, несколько было попыток подойти к корме, на которой мы спасались. Она накренилась. Начали вытягивать спасательный плот, в этот момент прилетел вертолет. Промокли, грязные, но, слава Богу, живы», — сказал матрос Александр Марченко.

Второй танкер — «Волгонефть-239» — тоже получил повреждения от волн, лег в дрейф и сел на мель в 80 метрах от порта Тамани.

На борту танкера экипаж из 14 человек. Предварительно эвакуацию перенесли на утро. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает. На судне есть свет, вода и еда, жизни моряков ничего не угрожает. На берегу дежурят спасатели.

Оба танкера были полностью загружены мазутом и суммарно перевозили почти 9 тысяч тонн топлива. Сколько его попало в воды Черного моря, сейчас выясняют специалисты Росприроднадзора. Президент Владимир Путин дал поручение создать рабочую группу во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая возьмет на себя ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия.

«Последствия, конечно, таких разливов — они катастрофические, потому что углеводороды растекаются тонким слоем на огромную площадь, то есть одна тонна углеводородов в среднем на 12-15 квадратных километров растекается, нарушает газообмен между водой и атмосферой, наносит ущерб не только всем, кто живет внутри, то есть это от зоопланктона, от беспозвоночных, всем кто взаимодействует вплоть до птиц», — заявил эколог Георгий Каваносян.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» относятся к классу река-море. Оба судна — настоящие ветераны речного флота. Построены на Волгоградском судостроительном заводе в 1973 и 1969 годах. Сроки их возможной безопасной эксплуатации подходят к концу. Но они все равно перевозили мазут. Разбираться в подробностях этого ЧП теперь будут правоохранители. По факту крушения двух танкеров следственный комитет возбудил два уголовных дела.