Сомнительная идея: смогут ли США построить десять атомных реакторов до 2030-го

Строительство США десяти атомных реакторов до 2030-го ставят под сомнение

Выполнимость обещания президента США Дональда Трампа построить в США десять атомных реакторов до 2030 года эксперты ставят под сомнение. Об этом написало издание EADaily.

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что финансирование пойдет на закупку корпусов реакторов и парогенераторов. Это, по его расчетам, должно снизить затраты на строительство и ускорить реализацию проектов. Так как объем возводимых объектов дает поставщикам уверенность, которая нужна для инвестирования в оборудование и расширение производства.

Однако зарубежные СМИ со ссылкой на специалистов отмечают, что это лишь теория, а на практики подобное сложно спрогнозировать точно. Так как десять реакторов одной модели еще никогда не строились за столь короткий период времени. Более того, отсутствие опыта может, напротив, завышать изначальные сметы. К тому же строительство таких блоков неизбежно будет опираться на ограниченный круг поставщиков.

Российские специалисты тоже ставят под сомнение успех затеи Дональда Трампа. Например, журналист и эксперт в атомной энергетики Александр Уваров сравнил подобные планы с выводами учеников о коне в вакууме.

«Соответственно, нужно иметь генподрядчика или генподрядчиков, способных взяться за эти десять строек, найти поставщиков основного оборудования (например, корпусы реакторов, различные блок-модули и так далее). Говоря кратко: согласно учебникам, это верное утверждение, но все будет упираться в практику», — рассуждал специалист.

Тем более что на практике за последние десять лет Штаты ввели в эксплуатацию лишь два реактора. А остальные блоки были возведены китайцами. Участие последних в создании этих десяти реакторов, судя по всему, исключено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ядерные микрореакторы разместят на пяти военных базах США. На их создание планируется выделить до 2,2 миллиарда долларов.

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