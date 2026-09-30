Ссора из-за нарезки сала закончилась убийством в Омской области

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 69 0

Мужчина ударил жертву ножом в шею не менее шести раз.

Мужчина убил жену за неправильную нарезку сала

Фото: 5-tv.ru

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Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор 71-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве супруги. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

По данным суда, в мае 2026 года мужчина во время совместного распития спиртного поссорился с 68-летней женой. Причиной конфликта стало его недовольство тем, как супруга нарезала сало. В ходе ссоры мужчина не менее шести раз ударил женщину ножом в шею.

Подсудимый полностью признал вину. С супругой он прожил около 50 лет и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подъезде дома в Серпухове нашли два тела с огнестрельными ранениями. Они лежали рядом с квартирой № 28. Личности убитых установлены. Ими оказались мужчина и женщина 1971 и 1978 годов рождения соответственно.

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