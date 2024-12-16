«Лучшее, что могло со мной случиться»: актриса Темичева скрыла, что стала мамой

Звезде сериала «Кухня» удалось скрыть от публики беременность, роды и первые годы малыша.

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева шокировала публику новостью. Она призналась, что 2,5 года назад впервые стала мамой. На свет появился сын Артем. Откровением она поделилась в одной из передач на федеральном канале в интервью Лере Кудрявцевой.

«Я с большой любовью, с большим волнением и влажными ладошками хочу сообщить, что я стала мамой. У меня родился самый прекрасный сын. Уже два с половиной года мама», — заявила знаменитость.

Она также рассказала, что думала — у нее родится дочка. Но после рождения сына поняла — все произошло так, как надо.

«Не представляю, как бы я была мамой дочери, потому что сын, это лучшее, что могло со мной случиться. Это просто лучший подарок мне от моего мужа», — добавила актриса.

Скрывала же почти три года радостное событие актриса, потому что путь к материнству был сложным и непростым. Поэтому, когда она узнала о беременности, то ей захотелось охранять еще нерожденного малыша и оберегать.

«Так долго, так сложно, так болезненно и тяжело я шла к материнству. И так я это охраняла и оберегала, и так боялась на протяжении всего пути об этом говорить, а вдруг что», — подытожила Темичева.

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