«Лучшее, что могло со мной случиться»: актриса Темичева скрыла, что стала мамой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Актриса Ирина Темичева два с половиной года назад впервые стала мамой

Актриса Ирина Темичева 2,5 года скрывала рождение сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезде сериала «Кухня» удалось скрыть от публики беременность, роды и первые годы малыша.

Звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева шокировала публику новостью. Она призналась, что 2,5 года назад впервые стала мамой. На свет появился сын Артем. Откровением она поделилась в одной из передач на федеральном канале в интервью Лере Кудрявцевой.

«Я с большой любовью, с большим волнением и влажными ладошками хочу сообщить, что я стала мамой. У меня родился самый прекрасный сын. Уже два с половиной года мама», — заявила знаменитость.

Она также рассказала, что думала — у нее родится дочка. Но после рождения сына поняла — все произошло так, как надо.

«Не представляю, как бы я была мамой дочери, потому что сын, это лучшее, что могло со мной случиться. Это просто лучший подарок мне от моего мужа», — добавила актриса.

Скрывала же почти три года радостное событие актриса, потому что путь к материнству был сложным и непростым. Поэтому, когда она узнала о беременности, то ей захотелось охранять еще нерожденного малыша и оберегать.

«Так долго, так сложно, так болезненно и тяжело я шла к материнству. И так я это охраняла и оберегала, и так боялась на протяжении всего пути об этом говорить, а вдруг что», — подытожила Темичева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Корнелия Манго в 38 лет впервые стала мамой.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:26
«Просроченный — не испорченный»: как австралийка озолотилась на еде с помойки
8:14
Новая Погребняк: как пластика у скандально известного Хайдарова изменила блогера
8:00
Стоит приглядеться: где найти нормального «русского мужика»
7:45
Один в один: в России вырос спрос на имитированную икру
7:30
Маскировка не спасла боевиков ВСУ от удара российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
7:01
«Приехали истреблять мирное население»: среди наемников на Украине много русофобов

Сейчас читают

«Волна была сильная»: спасенный матрос рассказал о крушении танкера под Керчью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год