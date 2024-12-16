«По системе Станиславского»: певица Лолита назвала свой жизненный принцип

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 681 0

Певица Лолита предпочитает жить по системе Станиславского

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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По словам знаменитости, она не пытается привлечь к себе внимание общественности теми или иными выходками.

Певица Лолита не прибегает к хайпу, чтобы поддерживать интерес публики. В этом корреспонденту 5-tv.ru призналась сама исполнительница на презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги».

Звезда уверяет, что она не пытается создать искусственный ажиотаж вокруг своей персоны, а живет, используя всемирно известную систему актерской техники Константина Станиславского. По ней артист должен не просто играть, а становиться персонажем, каждый раз как бы проживать жизнь героя, чувствовать его, а не изображать.

«Я вообще не хайпую. Потому что я занимаюсь предметом искусства. Это жанр, это существование на сцене. Поэтому у вас это называется хайпом, а у меня называется жить по системе Станиславского в придуманном образе», — пояснила певица.

Система Станиславского со временем была признана многими деятелями театра и кино, а также легла в основу программ обучения актерскому мастерству во многих школах мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях.

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