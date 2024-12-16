О героях нашего времени: в Москве прошла акция «Искусство и армия едины»

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В Музее современной истории в Москве прошла акция «Искусство и армия едины»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Свои работы в Музее современной истории представили ведущие российские художники. На портретах, написанных углем, изображены солдаты и офицеры, которые сейчас находятся на СВО.

В Музее современной истории в Москве прошла совместная акция «Искусство и армия едины» в рамках народного проекта «Уголь земли русской». Свои работы представили ведущие российские художники.

На портретах, написанных углем, — солдаты и офицеры, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

«Сегодня здесь собралось огромное количество дружественных настоящих фронтовых патриотических проектов. Это кино на службе Отечества, это живопись на службе Отечества, „По окопам переднего края“, „Уголь земли русской“. Также мой проект — „Чтобы победить“. Мы здесь сегодня собрались в преддверии Нового года, чтобы показать единство армии и народа, показать нашим бойцам, что здесь есть огромная поддержка», — говорит музыкант Алексей Поддубный (Джанго).

«Главная цель нашего движения „Уголь земли русской“, я бы даже так сказала, художественного, — это выписывание образа героя нашего времени, как это было всегда в истории изобразительного искусства. Был мощный образ советского воина. И какой же образ воина сейчас», — говорит руководитель проекта «Уголь земли русской» Виринея Шигина.

В рамках акции также прошел небольшой концерт. На нем, в том числе прозвучали стихи бойцов, которые сейчас на СВО. А сразу после под песни времен Великой Отечественной автомобиль с гуманитарным грузом отправился на передовую.

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