«Эпоха новых вызовов»: какие изменения нас ждут в следующие 25 лет

В следующую четверть века человечество ждут изменения. В том числе искусственный интеллект плотно войдет в повседневную жизнь, а забота о Земле станет не просто трендом, а настоящей религией. Подробнее об этом рассказала астролог Дарья Бруин в беседе с 5-tv.ru.

«Это будет эпоха возможностей и новых вызовов. Конечно же с 2025 по 2050 год нам придется отказаться от многих старых ненужных историй, которые нас тянут только назад. Для того, чтобы построить новое нужно всегда разрушить старое. И каждый из нас может быть не только свидетелем глобальных изменений, но и быть активным участником. Наступает эпоха, где будущее — это выбор. Только ваш выбор», — заключила Бруин.

Новые технологии

Планета Плутон перешла в знак Водолея. Мы сейчас наблюдаем, как наши бабушки стали общаться с колонками Алиса, и это не предел. Искусственный интеллект, робототехника плотно войдут в нашу повседневную жизнь, без чего мы не будем представлять ее.

Информационный взрыв

Его устроит планета Уран, которая отвечает за неожиданности. То, как мы потребляем информацию, как учимся изменится в привычном виде. Все границы между языковыми барьерами, странами, культурами могут абсолютно стереться. Вместе с тем изменится формат образования.

«Представьте себе обучение через виртуальную реальность, когда мы на уроке истории сможем не просто читать про Рим, а надеть очки и погулять по этим улочкам», — рассказала Бруин.

Новый смысл жизни

Нептун в Овне приведет к поиску новых идеалов и смысла жизни. Это будет эпоха героев: люди станут рисковать абсолютно всем ради своих идеалов. При этом, подчеркнула астролог, Нептун — планета иллюзий. В этой связи нужно быть аккуратнее с тем, кому верите и за кем идете.

Забота о планете

К 2039 году внимание человечества переключится на природу и экосистему. По словам астролога, забота о планете станет не просто трендом, а настоящей религией.

Планеты Плутон, Уран и Нептун активно намекают на полные изменения всех экономических моделей. Если сегодня криптовалюта кажется экзотикой, то в ближайшее время бумажные деньги и вовсе исчезнут. Все экономические темы выйдут на первый план, и тогда людям придется заботиться о природе. Так, могут города сильно озеленить, а здания начать делать из переработанных материалов. Такая история может реализоваться в ближайшие 25 лет.

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