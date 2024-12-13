«Станет удачным»: столичный Дед Мороз дал прогноз на 2025 год

Главный Дед Мороз Москвы заявил, что 2025 год должен стать удачным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Интересно, что письма ему отправляют не только дети, но и взрослые. Волшебника часто просят помочь закрыть ипотечные кредиты и организовать скидку на стройматериалы.
Главный Дед Мороз Москвы, резиденция которого располагается в столичном парке «Кузьминки», сделал ободряющий прогноз на 2025 год. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в ТАСС.
«Конечно, он станет удачным, потому что наша многонациональная страна — это одна большая семья и такая сплоченность обязательно приведет нас к успеху», — отметил Дед Мороз.
Он также напомнил россиянам, что настоящее единение начинается на уровне семьи: родители и дети вместе наряжают новогоднюю елку, наводят уют в доме и радуются празднику. Объединившись всей страной, Россия сможет достичь удачи.
Дед Мороз подчеркнул, что в 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, что также станет важным объединяющим фактором для народа.
По его словам, в резиденции читают все письма, которые приходят на имя столичного Деда Мороза. Интересно, что пишут их не только дети, но и взрослые. К волшебнику из сказки часто обращаются с просьбой закрыть ипотечные кредиты, найти новую работу или организовать скидку на строительные материалы. Дед Мороз, в свою очередь, посылает им всем лучи добра, доброты и удачи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новогоднюю елку для Дворцовой площади привезут из Вещевского лесничества.
85%
-0.52 109.01
-1.47
Нашли ошибку?