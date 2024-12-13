«Станет удачным»: столичный Дед Мороз дал прогноз на 2025 год

Интересно, что письма ему отправляют не только дети, но и взрослые. Волшебника часто просят помочь закрыть ипотечные кредиты и организовать скидку на стройматериалы.

Главный Дед Мороз Москвы, резиденция которого располагается в столичном парке «Кузьминки», сделал ободряющий прогноз на 2025 год. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в ТАСС.

«Конечно, он станет удачным, потому что наша многонациональная страна — это одна большая семья и такая сплоченность обязательно приведет нас к успеху», — отметил Дед Мороз.

Он также напомнил россиянам, что настоящее единение начинается на уровне семьи: родители и дети вместе наряжают новогоднюю елку, наводят уют в доме и радуются празднику. Объединившись всей страной, Россия сможет достичь удачи.

Дед Мороз подчеркнул, что в 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, что также станет важным объединяющим фактором для народа.

По его словам, в резиденции читают все письма, которые приходят на имя столичного Деда Мороза. Интересно, что пишут их не только дети, но и взрослые. К волшебнику из сказки часто обращаются с просьбой закрыть ипотечные кредиты, найти новую работу или организовать скидку на строительные материалы. Дед Мороз, в свою очередь, посылает им всем лучи добра, доброты и удачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новогоднюю елку для Дворцовой площади привезут из Вещевского лесничества.