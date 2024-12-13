«Станет удачным»: столичный Дед Мороз дал прогноз на 2025 год

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 38 0

Главный Дед Мороз Москвы заявил, что 2025 год должен стать удачным

«Станет удачным»: столичный Дед Мороз сделал прогноз на 2025 год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Интересно, что письма ему отправляют не только дети, но и взрослые. Волшебника часто просят помочь закрыть ипотечные кредиты и организовать скидку на стройматериалы.

Главный Дед Мороз Москвы, резиденция которого располагается в столичном парке «Кузьминки», сделал ободряющий прогноз на 2025 год. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в ТАСС.

«Конечно, он станет удачным, потому что наша многонациональная страна — это одна большая семья и такая сплоченность обязательно приведет нас к успеху», — отметил Дед Мороз.

Он также напомнил россиянам, что настоящее единение начинается на уровне семьи: родители и дети вместе наряжают новогоднюю елку, наводят уют в доме и радуются празднику. Объединившись всей страной, Россия сможет достичь удачи.

Дед Мороз подчеркнул, что в 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, что также станет важным объединяющим фактором для народа.

По его словам, в резиденции читают все письма, которые приходят на имя столичного Деда Мороза. Интересно, что пишут их не только дети, но и взрослые. К волшебнику из сказки часто обращаются с просьбой закрыть ипотечные кредиты, найти новую работу или организовать скидку на строительные материалы. Дед Мороз, в свою очередь, посылает им всем лучи добра, доброты и удачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новогоднюю елку для Дворцовой площади привезут из Вещевского лесничества.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
5:30
Посыпаться здоровым: как выбрать правильные постельные принадлежности
5:02
Магний от депрессии: действительно ли этот микроэлемент может помочь
4:46
Минфин США продолжит попытки ограничить доходы России от продажи нефти
4:19
В Госдуме предложили ежегодную выдачу 13-й пенсии
4:08
В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект

Сейчас читают

«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Ничего зазорного: сколько стоят танец с Волочковой и съемки в клипе Билана
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год