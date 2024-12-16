Показывает характер: почему коты начинают вести себя агрессивно

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Ветеринар Шеляков: внезапная агрессия кошек может быть вызвана стрессом

Почему коты ведут себя агрессивено

Фото: 5-tv.ru

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Резкие изменения в поведении животного — один из признаков недомогания питомца. Но речь не только о здоровье.

Домашние коты способны внезапно начать вести себя агрессивно из-за стресса. Об этом рассказал информационному агентству URA.RU ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Например, психологический дискомфорт: может быть к вам на Новый год приехали родственники или шумная компания. Или вы переехали в новую квартиру. А может, соседи делают шумный ремонт — все это может вызывать агрессивность», — объяснил эксперт.

Кроме того, стресс и дискомфорт, по словам Шелякова, склоняют животное справлять нужду не в специально отведенном для этого месте. Например, питомец выказал агрессию, а потом испугался реакции и решил, что его могут выгнать. После этого любимец начинает метить территорию, чтобы в случае чего найти дорогу домой по запаху.

Если же факторов для стресса нет, Шеляков советует обратиться в ветклинику, так как агрессия может быть признаком болезни животного.

Также коты ходят не в лоток, желая привлечь внимание человека к себе. Это происходит тогда, когда из-за занятости хозяина животному не хватает общения.

А вот от привычки точить когти избавить питомца не получится. Лишать котов когтей можно только тогда, когда того требуют медицинские показания. Чтобы сохранить мебель в целости, следует обеспечить животному место для удовлетворения этой потребности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как понять, что кот заболел.

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