Первый документ: дочь Сати Казановой получила итальянский паспорт

Девочку ждет первое путешествие в другую страну.

Двухмесячная дочь певицы Сати Казановой получила итальянский паспорт. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети.

Знаменитость похвасталась радостной новостью, а также рассказала о планах на ближайшее будущее. Малышка вместе с родителями отправится в свое первое путешествие. Мама и папа спешат показать ребенку море, и для этого выбрали Дубай. Там они проведут неделю отдыха.

Певица призналась, что она — счастливая мать. Она отметила, что все первые моменты в жизни ее дочери вызывают у новоиспеченной мамы трепет и волнение.

«Так все это интересно, трепетно и немного волнительно! Я как будто вместе с ней проживаю все впервые. Первый паспорт. Первое путешествие. Первая встреча с морем», — делится Казанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери. Певица не показывает лица малышки и даже скрывает ее имя. Она признается, что это ее интуитивное решение, поэтому в первые недели жизни родители хотят оградить дочь от посторонних.

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