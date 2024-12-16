Первый документ: дочь Сати Казановой получила итальянский паспорт

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Двухмесячная дочь Сати Казановой получила итальянский паспорт

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/satikazanova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девочку ждет первое путешествие в другую страну.

Двухмесячная дочь певицы Сати Казановой получила итальянский паспорт. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в социальной сети.

Знаменитость похвасталась радостной новостью, а также рассказала о планах на ближайшее будущее. Малышка вместе с родителями отправится в свое первое путешествие. Мама и папа спешат показать ребенку море, и для этого выбрали Дубай. Там они проведут неделю отдыха.

Певица призналась, что она — счастливая мать. Она отметила, что все первые моменты в жизни ее дочери вызывают у новоиспеченной мамы трепет и волнение.

«Так все это интересно, трепетно и немного волнительно! Я как будто вместе с ней проживаю все впервые. Первый паспорт. Первое путешествие. Первая встреча с морем», — делится Казанова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери. Певица не показывает лица малышки и даже скрывает ее имя. Она признается, что это ее интуитивное решение, поэтому в первые недели жизни родители хотят оградить дочь от посторонних.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Любимый десерт как защита от диабета: в чем польза настоящего шоколада
19:30
Дозы излучения: как рентген влияет на результаты анализов
19:16
Злой Санта: как мошенники обманывают россиян перед Новым годом
19:04
Первый документ: дочь Сати Казановой получила итальянский паспорт
18:57
Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу
18:50
Сall-центр прямой линии Путина сообщил о большом количестве телефонных обращений

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
«Зеленые или голубые?» — каких миротворцев Макрон собрался вводить на Украину
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год