Французский лидер уговаривает европейцев отправить в зону конфликта контингент численностью 40 тысяч человек.

Ввод на Украину миротворческих сил, на что президент Франции Эммануэль Макрон настойчиво подбивает европейских партнеров, возможен только после заключения мирного соглашения. При этом важно то, какие конкретно войска имеет в виду французский лидер. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявили российские политологи и военные эксперты.

Так, завкафедрой политологии и социологии университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что речь может идти только о так называемых «голубых касках» — миротворческих силах ООН. Однако не исключено, что Макрон говорит о «зеленых касках» — регулярных войсках европейских армий, что, по словам эксперта, неприемлемо.

«Сейчас у всех впечатление, что миротворческие силы — это то, что Франция посчитает нужным ввести на Украину. Ничего подобного. Во-первых, вопрос: „голубые“ каски будут или „зеленые“? Явно, если речь идет о миротворческих силах, то это должны быть „голубые каски“. Они совсем другой выучки, направленности и компетенции, чем войска. Если речь пойдет о миротворческих в таком виде, то я соглашусь, что это будет полезно. А если они захотят загнать „зеленые каски“ и назвать их миротворческими силами, то это будет только втягивание в конфликт», — пояснил Кошкин.

Фото, видео:Zuma\TASS; 5-tv.ru



Политолог Евгений Михайлов, в свою очередь, отметил, что если Макрон введет на территорию Украины какие бы то ни было войска без предварительного подписания мирного договора, то они будут восприниматься Россией как оккупанты и враги, и будут уничтожены.

«Не может произойти так, что без согласия России Франция скажет: „Мы заводим миротворцев, ну-ка, не стреляйте в нашу сторону“. Это же смешно. Такого, конечно, не будет», — сказал эксперт.

Михайлов уверен, что воинственные заявления Макрона — не более чем надувание щек, попытки показать свою значимость. При этом с Францией давно никто не считается, а Москва четко показала, что может самостоятельно решать любые вопросы глобального уровня. Поэтому дальше разговоров дело не пойдет, уверен эксперт.

Михайлов обратил внимание на то, что Макрон с его идеей ввода на Украину войск остался практически в одиночестве в кругу крупных политиков Европы. Остальные понимают, что в условиях отказа американцев от дальнейшего финансирования конфликта единственный шанс для Европы сохранить лицо — это садиться за стол переговоров с Москвой. Идею отправки на Украину европейской миротворческой миссии Макрон на днях обсуждал с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По данным западных СМИ, речь идет о контингенте из пяти бригад общей численностью 40 тысяч человек.

Эти силы, по мнению Макрона, станут гарантией, что Россия не нарушит в будущем соглашение о прекращении огня и установленную демаркационную линию. Из каких именно стран будут военные, не уточняется, известно лишь, что командование одной из бригад предлагается взять на себя Польше.

До этого ту же идею французский лидер обсуждал с премьером Великобритании Киром Стармером и представителями Северной Европы и стран Балтии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Макрон уговаривает страны отправить на Украину солдат НАТО.