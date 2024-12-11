Президент Франции обсудил эту тему с премьером Британии, а сейчас нанес визит в Польшу.

Западные партнеры президента* Украины Владимира Зеленского, точнее один, изо всех сил пытается найти возможность отправить на Украину натовских военных. Для этого Эммануэль Макрон едет в Польшу. О целях визита французского президента в Варшаву пишут местные СМИ.

Макрон прибудет туда завтра. И как утверждают в одной из крупнейших польских газет, предложит свое видение так называемой «миротворческой миссии» это основной сценарий прекращения огня, который сейчас продвигают на Западе. Согласно ему, на линии разграничения должны будут находиться военные НАТО.

Как отмечается, в прошлом месяце Макрон обсудил это с премьером Британии Киром Стармером, а затем выступил с таким призывом к лидерам скандинавских и балтийских стран и Польши. Всего, как указано в материале, речь идет о переброске на Украину порядка 40 тысяч военных.

Позицию России и четкие условия для прекращения конфликта озвучил в июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что политики Франции боятся отправки своих военных на Украину.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.