«Есть своя легенда»: пиджак Жириновского передали Музею современной истории России

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Пиджак Жириновского передали Музею современной истории России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Политик подарил его в 2014 году телеведущему Александру Гордону.

Пиджак бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского передали Государственному центральному музею современной истории России (ЦМСИР). Как рассказала директор учреждения культуры Ирина Великанова, эта вещь была подарена в 2014 году телеведущему, журналисту, актеру и режиссеру Александру Гордону.

«Знаменитый пиджак, который в 2014 году был подарен Александру Гордону, который оказался в частной коллекции. У каждой вещи есть своя легенда, своя судьба. Сейчас это становится достоянием музейного фонда Российской Федерации», — сказала она.

Передал музею пиджак, в котором Жириновский посещал заседания Госдумы, меценат Никита Томилин. Презентация состоялась в 11:00.

Жириновский подарил Гордону этот пиджак в мае 2014 года в эфире программы «Политика». В марте 2023-го он был выставлен на продажу на аукционе в Санкт-Петербурге. Его продали за 280 тысяч рублей. Эти деньги направили на благотворительность.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Политик прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик, умеющий анализировать события в стране и мире и давать точные прогнозы на будущее.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист РФ Григорий Лепс официально стал членом ЛДПР. Певец присутствовал на похоронах Владимира Жириновского в 2022 году. Он не раз хорошо отзывался о деятельности политика и назвал его «человеком чести и слова». Могила Жириновского расположена на Новодевичьем кладбище.

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