Врачи спасли: мужчина выжил после семи остановок сердца

Мужчина из Асбеста выжил после семи остановок сердца
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Человек поступил в больницу с инсультом, а после проявились осложнения.
В городе Асбест врачи спасли человека, у которого семь раз останавливалось сердце. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на департаменте информационной политики Свердловской области.
Мужчину доставили в больницу с инсультом. Пациент был в критическом состоянии. Его пульс насчитывал всего 30 ударов в минуту. Жителю области провели срочную операцию по стентированию сосудов сердца. А еще установили кардиостимулятор.
«После операции пациент был переведен в реанимационное отделение, где у него развилось новое осложнение — его пульс резко увеличился. В течение этого периода его сердце останавливалось семь раз, и каждый раз медперсонал предпринимал реанимационные меры, чтобы спасти жизнь уральца», — говорится в сообщении департамента.
После того как кризиса удалось миновать, 56-летнему пациенту прописали антиаритмические препараты и восстановили нормальный ритм сердечных сокращений. Мужчина пробыл под наблюдением врачей-кардиологов две недели. Ему провели обследование, а позже отменили и кардиостимулятор.
Сейчас уралец уже вернулся домой, но ему все еще нужно соблюдать рекомендации медиков и проходить плановые проверки раз в три месяца.
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