«Народная манера пения»: Игорь Матвиенко рассказал об этно-опере «Князь Владимир»

В проекте приняли участие Николай Расторгуев и SHAMAN.

В этно-опере «Князь Владимир» в основном народная манера пения, а не классические академические голоса. Об этом заслуженный артист РФ, композитор, продюсер Игорь Матвиенко рассказал 5-tv.ru.

Он отметил, что этно-опера звучит весомее, чем, например, фолк-опера.

«Этно более звучит, как мне показалось, весомо, потому что в нашей опере не классические академические голоса, а в основном народные голоса, народная манера пения», — сказал Матвиенко.

В частности, народными голосами в этно-опере стали народный артист РФ Николай Расторгуев и заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN).

Более подробно о том, как создавалась захватывающая история зарождения государства Российского через призму биографии крестителя Руси, почему пал выбор на SHAMAN и Николая Расторгуева, в чем необыкновенность событий той эпохи, а также, кого можно назвать новыми звездами эстрады, и почему телевидение перестало играть роль в продвижении артистов смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Этно-опера «Князь Владимир»

«Князь Владимир» — масштабный проект Игоря Матвиенко, первая в мире этно- и криптоопера об одном из самых важных моментов в русской истории: «Повесть временных лет». В проекте, кроме SHAMAN и Сои, задействован солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Вся опера — как большая загадка для зрителя. Символизмом пропитан каждый элемент. Не самым простым будет и музыкальный язык. В единое сплетутся народные мотивы, эстрадные хиты, звучание новгородских гуслей и этническое пение. Прозвучит в опере и уникальная, практически забытая поэзия — скандинавские висы.

Будет много и музыкальных экспериментов, например, хит группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем» прозвучит в исполнении хора на исландском языке. Известно также, что на сцену поднимут точную копию драккара — корабля викингов.

Премьера «Князя Владимира» состоится 5 и 6 февраля в Кремлевском дворце и 26 февраля — в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце.