В Подмосковье выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Новый заболевший — 50-летний мужчина, вернувшийся из путешествия в Барселону.

Сколько случаев оспы обезьян зафиксировано в Москве сегодня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Домодедовская больница сообщила о новом случае заражения оспой обезьян

Еще один случай оспы обезьян зафиксировали в Московской области. Заболевшего 50-летнего мужчину госпитализировали в Домодедовскую больницу после туристической поездки в Барселону. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители медучреждения.

По данным медиков, мужчина почувствовал недомогание, у него поднялась температура и появились характерные высыпания — после этого он обратился к врачам. Сейчас пациент проходит лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В медучреждении подчеркнули, что это уже четвертый за последний месяц случай заболевания с высокой контагиозностью (способность инфекционного заболевания передаваться от больного человека или животного к здоровому. — Прим. ред.).

Как защититься от оспы обезьян

Меры профилактики в первую очередь направлены на разрыв путей передачи вируса. Врачи советуют регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком, особенно после контакта с животными или потенциально зараженными предметами.

В регионах, где встречается оспа обезьян, в основном это страны Африки, стоит избегать прямого контакта с грызунами и приматами. Также не рекомендуется есть мясо диких животных, не прошедшее тщательную термическую обработку.

При контакте с заболевшими или людьми с подозрением на оспу обезьян нужно использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и защитные очки. При появлении сыпи или лихорадки следует немедленно обратиться к врачу и соблюдать изоляцию. Не стоит брать чужие полотенца, постельное белье, одежду и посуду, а грязное белье нельзя встряхивать, чтобы не рассеивать инфекционные частицы. Помещения рекомендуется дезинфицировать.

Риски растут, и вирусологи не исключают возобновления вакцинации от натуральной оспы, которая прекратилась после 1980-х годов. Некоторые эксперты именно в этом видят причину новых вспышек. По их мнению, возвращение к прививкам возможно, если оспа обезьян начнет распространяться респираторно.

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