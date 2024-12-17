Россию не запугать: Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны

Президент подчеркнул, что страна и дальше будет делать упор на политику ядерного сдерживания.

США ведут против неугодных государств, в том числе и России, гибридные войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Он добавил, что в стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение американцы продолжают накачивать фактически нелегитимный режим* в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников, тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта.

«Действующая администрация США, практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить свое глобальное доминирование. Продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивают так, как им это удобно. Но есть только одно стабильное правило: нет никаких правил для тех, кто это делает, кто считают себя представителями господа на земле, хотя сами в господа не верят», — заявил Владимир Путин.

В ответ на агрессивные действия Запада Россия вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Как подчеркнул президент, страна будет и дальше делать упор на политику ядерного сдерживания. Так, в ближайшее время начнется серийный выпуск гиперзвуковых ракет «Орешник». Кроме того, по поручению Владимира Путина, будет создан новый род войск — беспилотных систем. Подробности рассказывает обозреватель «Иpвестий» Николай Иванов.

Президент начинает коллегию с благодарности тем, кто сражается за нас с вами. И тем, кто погиб на фронте.

«Жизни не жалеют ради победы, ради Отечества. Наш долг — всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой семьи, их детей. Их дети — это наши с вами дети, никогда мы не должны об этом забывать. Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — сказал глава государства.

Запад даже не пытается завуалировать — на Украине НАТО ведет гибридную войну с Россией. Все прежние договоренности разрушены, и не по нашей инициативе.

Отсюда параноидальное желание нанести России стратегическое поражение на поле боя. Планы по увеличению группировки НАТО в Европе, в польском Редзикове в 165 километрах от наших границ — новая натовская база ПРО. Раньше Вашингтон сдерживал договор о ракетах средней и меньшей дальности. Но его больше нет — американцы соблюдать его не хотят.

«Если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты. Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружения в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», — заявил Владимир Путин.

Что уже делается. Совсем недавно Россия продемонстрировала совершенно новый образец высокоточного оружия. «Орешник», это слово теперь знают во всем мире без перевода.

«Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности „Орешник“. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это безусловно будет сделано», — сказал Путин.

Штатная численность вооруженных сил выросла до 1,5 миллиона человек. Идет постоянное обновление ядерной триады.

«Доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания», — указал президент РФ.

Опыт СВО демонстрирует: необходимо внедрять максимально быстро искусственный интеллект, роботизированные комплексы, беспилотники. Для сравнения: поставки БПЛА в войска за два года спецоперации выросли в 23 раза.

«В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысячи беспилотников. В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

И здесь очень важна смычка между гражданскими инновациями и военными.

«С учетом опыта СВО перед Министерством обороны стоит ряд важнейших задач. Первая — прежде всего обобщить и оперативно внедрить в войска все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшей свою эффективность. Обеспечить применение штурмовых подразделений малыми мобильными группами под прикрытием средств РЭБ с одновременным комплексным поражением противника, в том числе высокоточным оружием», — сказал Белоусов.

От этих новшеств зависят жизни наших бойцов на передовой, которые по факту уже подорвали военный потенциал Украины. Наши войска продвигаются в сутки на 30 квадратных километров.

«Подорван боевой потенциал противника. Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а всего потери составили почти один миллион человек за все время СВО. Только в „курской авантюре“ киевский режим потерял более 40 тысяч военнослужащих», — привел данные глава Минобороны РФ.

Владимир Путин напоминает: киевский режим выполняет приказы своих спонсоров, давно лишившись всякой легитимности.

«Мы не с украинским народом ведем боевые действия. А с неонацистским режимом в Киеве, который захватил эту власть еще в 2014 году. Это источник власти, госпереворот. Все беды и Украины, и России начались после этого кровавого государственного антиконституционного переворота», — заявил Путин.

Нынешнюю власть в Киеве законной уже считать нельзя. Президентские выборы отменены, судебная власть парализована.

«Я думаю, что очередным преступлением будет и снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай гитлерюгенд, ситуацию на поле боя это не поменяет», — сказал российский лидер.

А для горячих голов на Западе президент напомнил еще раз в конце открытой части коллегии.

«Хорошо себя зарекомендовавший комплекс „Орешник“ при комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно сопоставим по мощи с применением ядерного оружия, но ядерным не является. Поскольку там нет никакого ядерного топлива, ядерного компонента, нет никакого заражения», — объяснил Путин.

Россию не запугать.

Главная цель — это безопасность россиян. Возможность жить в мире, не опасаясь угроз извне. И для этого ни сил, ни средств жалеть никто не будет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.