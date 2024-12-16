Стало известно, какой гонорар вернул бы Андрея Губина на сцену

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Продюсер Евгений Бабичев: Андрей Губин выступил бы за миллион долларов

Стало известно, какой гонорар вернул бы Андрея Губина на сцену

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, во сколько обойдется легендарное возвращение певца.

Андрей Губин мог бы вернуться на сцену за гонорар в один миллион долларов. И это не считая затраты на здоровье артиста и создание сценического образа, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Несмотря на высокую стоимость выступления, оно бы, вероятнее всего, осуществлялось под полуфонограмму. Ценность мероприятия была бы не столько в живом исполнении, сколько в том, что Андрей Губин вернулся на сцену после долгого отсутствия. Зрители все еще любят артиста и его возвращение войдет в историю шоу-бизнеса, уверен Бабичев.

Продюсер не сомневается, что такой крупный гонорар смог бы убедить Губина выступить. Вместе с тем он не забывает о случаях, когда даже такие большие деньги не смогли убедить артистов переступить через свои принципы.

Группа ABBA, например, не стала выступать в старом составе, даже получив огромное денежное предложение. А для Адриано Челентано страх перелетов оказался более значительным, чем сумма, которую ему предложили за визит в Россию.

Творчество Андрея Губина раз за разом обретает популярность. Хотя он уже около 20 лет не появляется на публике, его песни остаются хитами. Многие мечтают увидеть артиста на новогодних праздниках — молодое поколение в том числе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Губин провел последние 19 лет.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:58
Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин
22:39
Врачи спасли: мужчина выжил после семи остановок сердца
22:26
«Плохое решение»: Трамп раскритиковал разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ
21:59
Стало известно, какой гонорар вернул бы Андрея Губина на сцену
21:38
Путин: «Россия заинтересована в успешном бизнесе»
21:25
Белоусов на пять лет возглавит набсовет ВСК

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год