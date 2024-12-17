Надоело скандалить с Прилучным: Муцениеце появилась в компании нового мужчины

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 24 0

Муцениеце появилась на премьере фильма «Братья» в компании Петра Дранга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На премьере фильма «Братья» артистку заметили с известным музыкантом. Как Петр Дранга связан со звездой?

Актриса Агата Муцениеце появилась на премьере фильма «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главной роли с новым мужчиной. Ее спутником стал аккордеонист Петр Дранга.

«Главная пара сезона», — отметил певец Филипп Киркоров при встрече со звездами.

Ни Петр Дранга, ни Агата Муцениеце не говорили о том, что они в отношениях. Кажется, певец ненароком раскрыл их тайну.

Небезызвестно, что Муцениеце длительное время была в браке с актером Павлом Прилучным и родила ему сына и дочь. Некоторое время назад супруги развелись, но страсти между ними никак не утихают. Агата продолжает скандалить с экс-возлюбленным и делить детей, которые по большей мере хотят жить с папой.

Актрису также после развода неоднократно видели в компании Ивана Чуйкова, но об отношениях они так и не заявили. Примечательно, что Дранга удивительно внешне похож на своего предшественника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Темичева скрыла, что стала мамой.

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