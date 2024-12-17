Таиланд заявил о готовности вести расчеты с Россией в нацвалютах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Эта тема уже несколько лет обсуждается между сторонами, отметил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

таиланд готов в торговле с россией в нацвалютах

Фото: www.globallookpress.com/Peerapon Boonyakiat

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Таиланд заявил о готовности перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Об этом «Известиям» заявил посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават, отметив, что вопрос обсуждают уже на протяжении нескольких лет.

«С нашей стороны нет никаких проблем или принципиальных возражений по поводу такого сотрудничества, так что это зависит от наших коммерческих банков», — сказал дипломат.

При этом, по словам вице-президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павла Кузнецова, оптимизма пока нет из-за объемов и темпов роста. К примеру, солнечная страна заинтересована в российских энергоносителях и развитии энергогенерации. Россия же также может поставлять в Таиланд мясную и молочную продукцию, а в обратную сторону везти рыбную.

Кроме того, и Филиппины могли бы теоретически перейти на расчеты с РФ в нацвалютах, заявил посол страны в РФ Игорь Байлен. Вместе с тем, Индонезия уже активно ведет переговоры о торговле с Россией с использованием национальных валют. Прорабатывается вопрос и с Камбоджей. А в начале этого года утверждалось и о скором переходе на аналогичные взаиморасчеты с Мьянмой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай запретил поставки деталей для военных дронов в США.

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