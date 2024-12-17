«С днем рождения»: последний пост в соцсетях покончившего с собой экс-мужа Седоковой

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 121 0

Покончивший с собой экс-муж Седоковой накануне поздравил ее с днем рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/janis.timma; 5-tv.ru

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Бывший супруг певицы просил связаться с ней после его кончины.

В понедельник баскетболист Янис Тимма поздравил свою бывшую жену певицу Анну Седокову с днем рождения сообщением в соцсетях. Утром 17 января его тело было обнаружено в одном из хостелов в центре Москвы, спортсмен покончил с собой.

Накануне Анна Седокова отпраздновала свое 42-летие.

«С днем рождения», — написал Тимма в сторис, опубликовав совместное видео с Седоковой.

О разводе пары стало известно в октябре этого года. Они поженились в сентябре 2020 и прожили в браке четыре года. За это время у них были непростые отношения, которые сопровождались периодическими расставаниями.

Официально развод был зарегистрирован 9 декабря. Расторжение брака прошло мирно, пара не стала устраивать публичные скандалы с разделом имущества. Также ходили слухи, что в их отношениях наблюдается позитивный сдвиг и дело идет к примирению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело Тиммы было обнаружено в одном из хостелов столицы. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого была фраза «позвоните Анне».

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