«Не могу говорить»: Алсу отменила концерт из-за пошатнувшегося здоровья

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Алсу отменила концерт из-за пошатнувшегося здоровья

алсу сообщила о проблемах со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

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Певица опубликовала пугающий снимок.

Певица Алсу, которая еще недавно заявляла, что она полна сил, энергии и готова вновь выступать, сообщила об отмене концерта из-за пошатнувшегося здоровья. В социальной сети звезда опубликовала пугающий снимок из медицинского кабинета.

«Не могу сейчас даже говорить, не то, чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — подписала фото знаменитость.

подпись амамам)Алсу не рассказала, что именно с ней стряслось. Фото: Instagram*/alsou_a

На снимке лица Алсу не было видно, лишь рука и иголка. У певицы брали кровь из вены. Правда, из-за чего артистке пришлось проверять свое здоровье, она не рассказала. Лишь отметила, что отмененное выступление перенесла на февраль будущего года.

К слову, этот год оказался тяжелым для Алсу. Она развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей. По Сети быстро поползли слухи о причинах разлада в отношениях звездной пары. Точных разъяснений никто из экс-супругов так и не дал, однако по косвенным признакам поклонники решили, что точкой невозврата для Алсу стала измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем экс-мужа певицы Алсу застукали за страстными объятиями.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

 

 

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