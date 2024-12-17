Страстно прижал к своей груди: экс-мужа Алсу застукали в объятиях подруги звезды

Хоть певица и радуется свободному статусу, как она отнеслась к теплому общению двух близких людей?

Пока певица Алсу наслаждается свободой после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, ее бывший муж активно флиртует с женщинами. В распоряжении издания KP.RU оказался кадр, на котором еще некогда семьянин страстно зажимал брюнетку. Как выяснилось, ей оказалась подруга Алсу Яна Юхананова.

На снимке Абрамов тепло прижимал Юхананову к своей груди, а у той на лице было абсолютное счастье. Что именно их связывает, пока неизвестно. Но поклонники уже предположили — кадр явно не понравится артистке, хоть она и не покажет этого публично.

При этом о любвеобильности Абрамова после развода заявил и его адвокат Александр Добровинский. В своей программе на YouTube-канале «Завтрак со звездой», правозащитник назвал бизнесмена аж главным женихом России. Мол, после развода интерес к его персоне возрос. Буквально каждый день Добровинского просят познакомить с Абрамовым.

«Даже на улице подходят люди и просят познакомить с ним. Он предлагал Алсу за развод два с половиной миллиарда рублей. Думают, если они выйдут за него замуж, он им тоже при разводе предложит два-три миллиарда рублей»,— признался адвокат.

Как известно, в этом году шоу-бизнес встряхнула новость о разводе исполнительницы с Абрамовым вместе они прожили аж 18 лет. По слухам, причиной стали измены Яна, а статус разлучницы, хотя тому и нет прямых открытых доказательств, получила модель Анастасия Решетова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каком мужчине мечтает певица Алсу.