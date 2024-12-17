«В полной готовности»: как Аркадий Укупник проведет новогодние праздники

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 22 0

Аркадий Укупник находится в полной боевой готовности к Новому году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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У семьи знаменитости есть свои традиции.

Новогоднее настроение у заслуженного артиста России Аркадия Укупника появляется за неделю до праздника. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам музыкант на премьере фильма «Братья».

По словам знаменитости, новогоднее настроение к нему приходит приблизительно 26 декабря. Это связано с насыщенными на события днями. При этом Укупник не берет в расчет работу, которой у певцов в этот период много. Наоборот, в последние дни года Аркадий начинает выдыхать.

«Новогоднее настроение возникает уже где-то за неделю до… Потому что очень много всего. Я не говорю про какие-то съемки. Но очень много всегда», — признается певец.

Несмотря на то, что до праздника еще около двух недель, характерную для него атмосферу в доме артиста уже начали создавать. Как минимум, елка наряжена.

«Мы в полной боевой готовности к Новому году», — заверяет Наталья, жена Аркадия.

Она не раскрыла секрет того, чем будет угощать семью в праздник, но заверила, что салат «Оливье» будет обязательно. Без него они 31 декабря за стол не садятся. Первый день нового года семья Укупника традиционно проводит в гостях у друзей. И приближающееся 1 января не станет исключением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем Natan отпразднует Новый год.

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