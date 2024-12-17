Европейские политики пытаются вновь привлечь внимание к Украине, от которой на Западе уже устали. Они созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить своим союзникам о необходимости продолжать накачивать страну натовским оружием.

Западные чиновники также настаивают на выделении новых денег для Киева. Якобы, для того, чтобы украинцы смогли пережить зиму.

Охладить пыл сторонников продолжения конфликта намерен избранный президент США Дональд Трамп. Он собирается провести ревизию того, что уже было направлено на помощь режиму Зеленского. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев узнал подробности.

Инициированное Францией и Эквадором заседание Совбеза ООН едва можно назвать экстренным. Даже представитель Украины откровенно скучает и больше увлечен своим телефоном.

«Воспринимаем сегодняшнее заседание как отчаянную попытку спонсоров и кукловодов киевского режима удержать «на плаву» украинскую тематику в Совете Безопасности в условиях, когда большая часть международного сообщества объективно все больше теряет к ней интерес», — выступил с речью постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

И все же европейские представители, как могут, пытаются заново разжечь интерес к Незалежной. Вот и зима как раз кстати.

«Более половины украинских подстанций разрушено или повреждено, то, что вынуждает украинский народ переживать третью зиму войны в холоде», — отметила заместитель постоянного представителя Франции при ООН в Совете Безопасности Джей Дармадикари.

Представителя Франции можно понять. Это сейчас единственное, на что могут давить европейские союзники Киева, для которых энергетический кризис тоже тема чувствительная. Вот только Украина потеряла 60 процентов своей энергетической инфраструктуры не в одночасье. Это ответные меры наших бойцов на непрекращающиеся обстрелы мирных городов и использование дальнобойных натовских ракет.

«Своими действиями киевский режим продолжает выбирать путь конфронтации и повышения ставок. Об этом ясно свидетельствуют продолжающиеся удары западным высокоточным оружием, в том числе нанесенные 11 и 13 декабря по военным объектам в Таганроге и Орле дальнобойными западными ракетами», — добавил Небензя.

Но кажется, что в Киеве не особо переживают, чем украинцы будут топить свои дома. У Зеленского на этот счет совсем другой план.

Там в траншее найдется и буржуйка, и дрова… Все же хоть какие-то условия. Пока Вашингтон дает оружие, Киев не согласится на адекватный диалог ни при каких условиях. Но вскоре ситуация может кардинально измениться. Избранный президент Дональд Трамп к Зеленскому куда менее благосклонен.

В администрации Трампа уже заявили, что намерены потребовать от ФБР провести расследование и выяснить, куда Украина потратила выделенные ей миллиарды долларов.

«Есть много действительно веских причин для беспокойства, потому что Украина была известна как место коррупции, место отмывания денег», — отметил кандидат на пост главы ФБР Кэш Пател.

Эти деньги должны были пойти на оружие, форму, продовольствие, зарплаты и пенсии украинским боевикам. Но, судя по кадрам, видимо, так и не дошли. Так что не удивительно, что грядущей ревизии средств в Киеве сейчас панически боятся.

«Речь идет об освоении 6,5 миллиарда долларов. При этом, как подмечают западные эксперты, речь идет не о реальной поставке оружия киевскому режиму — в столь короткие сроки сделать это практически невозможно, а о банальном «распиле» денег и «откатах», которые приходящая администрация Трампа намерена остановить. Советуем всем запастись попкорном — суета на этом направлении будет нешуточной», — подметил Василий Небензя.

Следующее заседание совета безопасности ООН запросила Россия. Речь пойдет о западном оружии, которое Украина может получить в ближайшие дни.