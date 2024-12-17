Следственный комитет РФ завел дело о теракте после взрыва на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник.

Все произошло этим утром во дворе жилого дома. Ударная волна повредила по меньшей мере десять квартир, в окнах выбиты стекла. По одной из версий, сдетонировало взрывное устройство, установленное на электросамокате.

Двор, где произошла трагедия, до сих пор оцеплен. На месте уже несколько часов находятся оперативные службы. Сначала территорию обследовали роботы-саперы, с их помощью нашли компоненты взрывчатки. Проверили и припаркованные машины. В автомобиле каршеринга обнаружили подозрительные свертки, их уже направили на экспертизу. Изымают и все записи с камер видеонаблюдения.

Специалисты сейчас в деталях восстанавливают хронологию событий, ищут исполнителей жестокой расправы. Однако многие эксперты уже говорят о том, что это — спланированная акция киевского режима.

Об украинском следе в теракте заявляют и зарубежные СМИ, в частности, Bloomberg, ВВС и агентство Reuters, со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

На месте ЧП работает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. У него — вся последняя информация.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, оперативные службы. Территория оцеплена, никого не пускают.

Взрыв раздался рано утром, когда генерал-лейтенант, вероятнее всего, выходил из подъезда к служебной машине. Он ни от кого не скрывался и жил в обычной многоэтажке на востоке Москвы. Устройство, по данным следствия, было заложено в самокат рядом с подъездом. Кириллов и его помощник погибли сразу.

Оперативники начали осмотр тел погибших. Они измеряют криминалистической линейкой следы крови, раны. Видно, какой силы был взрыв — разрушена кирпичная кладка на фасаде.

«Произошедшее квалифицировано как теракт, убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов. На месте происшествия работает следственная оперативная группа, устанавливаются обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к его совершению», — говорит официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие сейчас устанавливает всех причастных к убийству. Не исключено, что за подготовкой взрыва стоят украинские спецслужбы.

Игорь Кирилов последние семь лет руководил войсками радиационной, химической, биологической защиты и хорошо известен. Под его руководством наши военные собирали и публиковали факты преступной деятельности киевского режима, Запада и их заокеанских покровителей.

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно», — подчеркивает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Его заявления сразу становились объектом внимания за рубежом. Вот недавний брифинг генерал-лейтенанта о планах украинских боевиков по захвату Курской и Запорожской атомных электростанций.

«В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов», — заявлял Игорь Кириллов.

Кириллов подчеркивал, что Киев не раз собирался восстановить ядерный статус Украины и прибегал к попыткам шантажа. Так, во время встречи с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом президент* Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием.

Генерал-лейтенант открыто говорил и о планах применения ВСУ биологического оружия, объяснял это тем, что добиться успехов на фронте украинские боевики не могут.

Буквально чуть больше месяца назад Кириллов сообщил, что украинские нацисты использовали западное химическое оружие под видом дымовых снарядов в Судже Курской области. Свои заявления подкрепил свидетельствами применения токсичных и отравляющих веществ.

Кириллов раскрывал и кто за этим стоит. Только на Украине создано 46 биологических лабораторий. Согласно открытым данным, Вашингтон развивает программу для стран СНГ по ликвидации ядерного, химического и биологического оружия. В 2005 году проект был расширен в области биологической безопасности, и Украина там — один из главных участников.

«В эти дни должен был читать доклад как раз по действиям Запада по созданию и применению запрещенного химического оружия», — говорит подполковник запаса, ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов.

Игорь Кириллов мог стать очередной жертвой киевского режима. Как Дарья Дугина и Владлен Татарский, которые всегда открыто говорили о преступлениях со стороны Украины, за что и были убиты. Свои привычные террористические методы Киев не меняет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.