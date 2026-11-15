Восемь ударов ножом у входа в убежище: почему полиция не защитила 27-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге 12 ноября произошло убийство, которое вряд ли кого оставило равнодушным. 27-летнюю девушку бывший возлюбленный зарезал прямо на пороге кризисного центра помощи женщинам, где она пыталась от него скрыться.

Но предыстория преступления, о которой узнали «Известия», шокирует не менее сильно: жертва неоднократно, в течение минимум двух лет обращалась в полицию и Следственный комитет с жалобами на жестокое обращение со стороны мужчины. И все это закончилось ничем. Вернее — это закончилось ее гибелью.

В голове не укладывается: как такое может быть? Почему ничего не было сделано, чтобы предотвратить трагедию?

На Западе уже давно есть такое юридическое понятие — «сталкинг», систематическое навязчивое преследование. Даже если не брать, допустим, Европу или США, но и в Китае, и в Индии есть либо уголовная, либо административная статья за сталкинг. В России нет.

В России квалифицируют отдельные действия агрессора — угрозы убийством, побои, нарушение неприкосновенности частной жизни или порчу имущества и так далее.

Все это трудно доказуемо и не вызывает энтузиазма у правоохранителей при поступлении заявления. Дело семейное, может, сами разберутся. Или нет, и тут уже государство должно вмешаться в семейные отношения? Корреспондент «Известий» Даниил Ланков разбирался в теме.

Он дожидался, когда она останется одна. Выслеживал девушку, которая сбежала после многолетних побоев. Настиг у самого входа в кризисный центр для жертв насилия. Что-то сказал — и набросился с ножом. Восемь ударов. Илаха — мать его пятилетнего сына — погибла. И сотрудница центра, которая выскочила, чтобы помочь, уже ничего не могла сделать.

Предстать перед судом 28-летний Ягуб должен был гораздо раньше.

Илахе было 27. Пять лет назад у пары родился ребенок, и все это время девушка жила в кошмаре. Постоянные побои, издевательства, даже при маленьком сыне, тотальный контроль. Он мог выгнать ее из дома на мороз, чтобы «подумала над своим поведением». Заставил взять кредит на машину, продал авто и не отдал деньги — 800 тысяч. Наоборот, вымогал все больше, хотя девушка работала всего лишь помощником воспитателя в детском саду, напрямую угрожал убийством. Вот один из их разговоров по телефону.

«Я на этот раз серьезно настроен. Если денег не будет, я приду, тебе нож воткну в живот», — заявил Ягуб Сулейманов.

«Я в прошлый раз попросила», — ответила Илаха Мамедова.

«Ты где сейчас?» — спросил Ягуб Сулейманов.

«В спальне», — ответила Илаха Мамедова.

«В какой, ... спальне?» — спросил Ягуб Сулейманов.

«В садике», — ответила Илаха Мамедова.

«Твои слезы тебе ничем не помогут», — заявил Ягуб Сулейманов.

В эксклюзивном интервью «Известиям» знакомая Ягуба рассказала, что он всегда отличался буйным нравом. Еще пока жил в Дагестане, мог нападать на женщин, а еще очень любил оружие. Девушка прячет лицо, потому что боится мести.

«Руку поднимал и за волосы таскал. И достаточно вспыльчивый человек. Прям очень. И за одну мелочь может вообще быть агрессивным. Приносил, автомат был у нас здесь. Больше всего ножи, автоматы — это его самое любимое», — рассказала знакомая Ягуба Сулейманова.

На первый побег Илаха решилась в прошлом году. Нашла специальное учреждение, где пострадавшие от насилия могут получить временное убежище, помощь психологов и юристов.

«У нас есть тоже пункты, которые они должны соблюдать. Например, поменять номер телефона, выключить дислокацию, не сообщать, где они находятся, куда едут, даже ближайшим родственникам. То есть обеспечить лично себе максимальную безопасность», — рассказала помощник руководителя кризисного центра «Дом-убежище» Диана.

Адреса таких мест не публикуют открыто, сотрудники работают конфиденциально. Все, чтобы преследователи не смогли найти женщин. Илаху тогда сдали родственники. Ее же мать считала, что женщина должна терпеть. Вот как это было, по словам друзей семьи.

Но хорошего не случилось. Побои продолжились. Ко второму побегу она подготовилась более основательно. Несколько месяцев просила выдавать часть зарплаты наличными, чтобы прятать и откладывать. Выбросила сим-карту и телефон. Восстановила документы — Сулейманов ранее забрал ее паспорт. Начала искать работу с проживанием, и лучше — в области, на ферме. И главное — Илаху везде сопровождали сотрудники кризисного центра. К борьбе за жизнь и свободу было решено подключить правоохранителей.

«Она писала заявления в полицию. Не раз бывала и здесь — в ближайшем к их дому 13-м отделе Красногвардейского района. Показывала видео, как Сулейманов ворует металлолом с завода. Заявляла, что он приносит в дом оружие. Рассказывала про унижения, побои, угрозы убить. На что получала самый страшный ответ», — рассказал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Человек кричал: „Мне угрожают". И никто, никто вообще не отреагировал. Он натворил дел, а полиция ответила: „Нет состава преступления"», — рассказала сотрудница фонда, оказывавшая погибшей юридическую помощь.

По нашим данным, только в этом году Илаха написала семь заявлений — в МВД. Ходила и в Следственный комитет — но там, насколько нам известно, ее обращение спустили обратно в полицию. В нашем распоряжении оказалась очередная отписка, где в качестве причины отказа в возбуждении уголовного дела — просто не смогли найти подозреваемого. Больше никаких процессуальных действий не выполняли.

«И для этого как раз-таки назначают полиция судебно-медицинскую экспертизу. И где эксперты медики определяют, а вот сама она так ударилась. Знаете, как это шутки такие ходили? Там человек упал и нанес сам себе там 20 ножевых ранений», — прокомментировала адвокат по защите прав женщин Ирина Калинина.

Только один раз Ягуба полицейские все-таки нашли. Его допросили. Провели беседу — и отпустили, потому что «он вел себя вежливо». Все это с учетом того, что он осужденный преступник. В 17-м привлекался по делу о теракте в Казанском соборе, который удалось предотвратить. Это была громкая история. Петербуржец Евгений Ефимов планировал подорвать себя в центре города.

Сулейманов знал и самого Ефимова, и его планы, но о подготовке теракта молчал. За что отделался штрафом в 70 тысяч. И теперь возникает вопрос: учитывали ли правоохранители эту историю, когда проверяли заявления Мамедовой?

И почему так формально отнеслись к семи заявлениям о прямой угрозе жизни?

«Следственный комитет должен провести тщательную проверку по бездействию полиции в данной ситуации и я считаю, что должно быть возбуждено уголовное дело по статье "халатность" в отношении тех полицейских, которые отказались принимать меры в соответствии закону», — рассказал бывший оперативный сотрудник МВД РФ, полковник в отставке Михаил Игнатов.

Как именно Сулейманов нашел Илаху в кризисном центре, теперь предстоит выяснить следствию. Женщина скрывала новый номер, меняла документы и старалась не оставаться одна. В день нападения она возвращалась из центра занятости, было сопровождение. Но в последний момент решила зайти сделать фото на новый паспорт. Поэтому возвращалась одна. После трагедии их общего ребенка хотела вернуть домой мать предполагаемого убийцы. Однако по нашей информации пока мальчика планируют оставить под опекой государства.

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