Верьте в мечту: Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год

Они выступили на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию.

Желание загадывать нужно искренне, без негатива и важно при этом верить в мечту. Об этом рассказали Дед Мороз и Снегурочка на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года, в МИЦ «Известия».

«Правил нет. Есть только самое главное — говорить честно, искренне, ну и без негатива. И тогда тебе все всегда будут помогать», — сказал волшебник.

Снегурочка, в свою очередь, отметила, что нужно искренне верить в свое желание. Это поможет в его исполнении. Дед Мороз добавил: важно идти к мечте, чтобы добиться результата.

«Главное — верить в мечту и помогать себе в достижении своей цели», — заявил он.

До этого экстрасенс, оккультист Андрей Харрис рассказывал, что чтобы в новогоднюю ночь обязательно исполнилось заветное желание, нужно выполнить ряд определенных действий. Например, за час до боя курантов следует написать на листке свою мечту и нарисовать определенные символы.

В тот самый заветный момент, когда начнется 2024 год, нужно поджечь записку и выпить шампанское. Есть и другие способы, в которых задействованы магическое зелье и серебряные монеты. Подробнее о том, как правильно загадывать желание — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние приметы сулят счастье. Чтобы 2025 год принес много благ, нужно правильно его встретить.