Верьте в мечту: Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

Дед Мороз: желание нужно загадывать честно и помогать себе в достижении цели

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они выступили на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию.

Желание загадывать нужно искренне, без негатива и важно при этом верить в мечту. Об этом рассказали Дед Мороз и Снегурочка на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года, в МИЦ «Известия».

«Правил нет. Есть только самое главное — говорить честно, искренне, ну и без негатива. И тогда тебе все всегда будут помогать», — сказал волшебник.

Снегурочка, в свою очередь, отметила, что нужно искренне верить в свое желание. Это поможет в его исполнении. Дед Мороз добавил: важно идти к мечте, чтобы добиться результата.

«Главное — верить в мечту и помогать себе в достижении своей цели», — заявил он.

До этого экстрасенс, оккультист Андрей Харрис рассказывал, что чтобы в новогоднюю ночь обязательно исполнилось заветное желание, нужно выполнить ряд определенных действий. Например, за час до боя курантов следует написать на листке свою мечту и нарисовать определенные символы.

В тот самый заветный момент, когда начнется 2024 год, нужно поджечь записку и выпить шампанское. Есть и другие способы, в которых задействованы магическое зелье и серебряные монеты. Подробнее о том, как правильно загадывать желание — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние приметы сулят счастье. Чтобы 2025 год принес много благ, нужно правильно его встретить.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
В двух районах Краснодарского края ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов
14:27
Дед Мороз и Снегурочка рассказали, что просят взрослые и дети на Новый год
14:18
Узнал о трагедии из СМИ: отец Яниса Тиммы отказывается верить в смерть сына
14:06
«Запаситесь попкорном»: Трамп намерен проверить, куда Украина потратила выделенные ей миллиарды
13:52
Верьте в мечту: Дед Мороз и Снегурочка рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год
13:43
Организм сигнализирует: какие признаки указывают на развитие онкологии

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
«Жила в аду»: Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга Яниса Тиммы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год