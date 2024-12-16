Не спугни удачу! Какие новогодние приметы сулят счастье, а какие беду

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

К плохим новогодним приметам относится разбитая елочная игрушка

На счастье или к неудаче? Что предрекают главные новогодние приметы

Фото: 5-tv.ru

Чтобы 2025 год принес много благ, нужно правильно его встретить. На что следует обращать внимание?

Разбитая елочная игрушка — к неприятностям, а посуда — к счастью. Какие еще новогодние приметы бывают и что они означают, рассказало издание Life.ru.

Так, если в новогоднюю ночь разбилась посуда, то не переживайте, в это волшебное время как никогда работает присказка о том, что разлетевшаяся на осколки кухонная утварь — это к счастью. Только учтите, что выбрасывать мусор в первые часы нового года — это выбрасывать счастье и удачу. Поэтому отложите осколки в то место, где они не смогут вам навредить, а выкинуть их можно уже днем 1 января.

Расколовшийся во время боя курантов бокал не несет ничего негативного, напротив, это знак освобождения от старых проблем. А вот треснувшие новогодние игрушки предрекают маленькие неприятности, чтобы их избежать заверните украшение в бумагу и закопайте его под деревом после праздников.

Упавшая елка тоже плохой знак, но если поднять ее вместе с близкими, произнося что-то положительное, то ситуацию удастся направить в лучшую сторону. Пустой холодильник символизирует бедность. Поэтому, чтобы не привлекать к себе безденежье в новом году, заполните его продуктами, даже если накрывать шикарный стол не планируете.

Встречать Новый год нужно либо в праздничной, либо в новой одежде. Это привлечет положительные перемены и прогонит старые неприятности. Также важно правильно загадывать желания. Употребляйте утвердительную форму, а еще откажитесь от частицы «не», тогда вселенная поймет вас правильно.

Утром 1 января лучше вставать с правой ноги. Но если все же встали с левой, не расстраивайтесь. Сделайте первый шаг правой и произнесите вслух: «Сегодня мой день начинается заново».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие цвета и ткани названы фаворитами для встречи нового 2025 года.

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