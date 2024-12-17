Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве

Все 419 столичных предприятий, принявших участие в национальном проекте «Производительность труда», завершили его пилотную часть. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Предприятиям-участникам нацпроекта удалось заметно повысить производительность труда, которая выросла в среднем на 53%. Общий экономический эффект проекта составил более 13,5 миллиарда рублей.

Как сообщил Сергей Собянин, большинство предприятий — участников нацпроекта — это обрабатывающие производства, предприятия торговли и строительства. 270 компаний-участников — представители малого и среднего бизнеса, еще 149 представляют крупный бизнес.

По словам столичного градоначальника, на данный момент Москва выполнила план по привлечению городских компаний в нацпроект до 2024 года.

«Нацпроект доказал свою эффективность, принято решение о его дальнейшей реализации. Город продолжит повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — написал Сергей Собянин.

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