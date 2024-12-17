Собянин: депо «Южное» и «Братеево» объединят в многофункциональный комплекс

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

На одной территории разместятся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами и не только.

Собянин: депо «Южное» и «Братеево» объединят в многофункциональный комплекс

Фото: mos.ru

Электродепо «Южное», которое сейчас находится в процессе постройки, планируется объединить с работающим «Братеево». Об этом 17 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На одной территории разместятся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, планово обслуживаться и проходить полный цикл капитального ремонта», — написал он в своем Telegram-канале.

Для обеспечения работы объединенного комплекса будет создана единая система автоматики телеуправления движением, которая позволит быстро перераспределять поезда, одновременно контролировать положение всех стрелок, входящих в маршрут, а также определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду составов.

Собянин также указал, что управление данной системой будет осуществляться из электродепо «Южное».

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