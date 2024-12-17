«Невосполнимая утрата»: Ковальчук прокомментировал гибель главы войск РХБЗ Кириллова

|
Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Ковальчук: Кириллов был бесконечно предан Родине и делу, которому служил

«Невосполнимая утрата»: Ковальчук прокомментировал гибель главы войск РХБЗ Кириллова

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генерал-лейтенант умер в результате теракта, произошедшего на Рязанском проспекте в Москве.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате теракта в Москве, был предан Родине и делу, которому служил. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с «Известиями».

«Гибель генерала Игоря Анатольевича Кириллова — огромная, невосполнимая потеря. Это был настоящий русский офицер, бесконечно преданный Родине и делу, которому он служил. Игорь Анатольевич был глубоко образованным человеком, специалистом и крайне интересным собеседником», — сказал он.

Кириллова интересовало все — от глобального устройства мира до конкретных проблем химического анализа. Во всех этих вопросах генерал очень хорошо разбирался в этих вопросах. Помимо того, подчеркнул Ковальчук, Кириллов был блестящим профессионалом, позитивным человеком, светлым, с великолепным чувством юмора.

«Нам всем будет очень его не хватать. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Игоря Анатольевича Кириллова», — заключил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Теракт в Москве

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал теракт, в котором погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
«Виновные понесут наказание»: Слуцкий прокомментировал убийство генерала Кириллова
15:50
Мороз крепчает: в Петербурге продолжит холодать
15:35
Появились кадры с моментом взрыва в Москве, при котором погиб генерал Кириллов
15:30
«Работал бесстрашно»: кто причастен к убийству начальника войск РХБЗ Кириллова
15:15
Мрачное положение: на Западе признали крах ВСУ в Курской области
15:02
Собянин рассказал о реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
«Жила в аду»: Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга Яниса Тиммы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год