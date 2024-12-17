«Невосполнимая утрата»: Ковальчук прокомментировал гибель главы войск РХБЗ Кириллова

Генерал-лейтенант умер в результате теракта, произошедшего на Рязанском проспекте в Москве.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате теракта в Москве, был предан Родине и делу, которому служил. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с «Известиями».

«Гибель генерала Игоря Анатольевича Кириллова — огромная, невосполнимая потеря. Это был настоящий русский офицер, бесконечно преданный Родине и делу, которому он служил. Игорь Анатольевич был глубоко образованным человеком, специалистом и крайне интересным собеседником», — сказал он.

Кириллова интересовало все — от глобального устройства мира до конкретных проблем химического анализа. Во всех этих вопросах генерал очень хорошо разбирался в этих вопросах. Помимо того, подчеркнул Ковальчук, Кириллов был блестящим профессионалом, позитивным человеком, светлым, с великолепным чувством юмора.

«Нам всем будет очень его не хватать. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Игоря Анатольевича Кириллова», — заключил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Теракт в Москве

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал теракт, в котором погибли генерал Игорь Кириллов и его помощник.