Глава войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 3 156 0

СК РФ: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел в семиэтажном жилом доме на Рязанском проспекте в Москве. Как заявили позднее в Следственном комитете РФ, в результате инцидента погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

«Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Утром 17 декабря сообщалось, что трубы теплосетей прорвало в двух районах Санкт-Петербурга. Горячая вода хлынула на поверхность. Из-за перепада температур образовалась густая белая пелена. В результате десятки домов и ряд социальных объектов остались без отопления. На месте работают аварийные бригады.

Зона прорывов оцеплена. По предварительной информации, тепло в дома вернется не раньше девяти утра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Махачкалы горело здание хлебозавода. Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания.

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