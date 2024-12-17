Глава войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве
СК РФ: начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Возбуждено уголовное дело.
Взрыв произошел в семиэтажном жилом доме на Рязанском проспекте в Москве. Как заявили позднее в Следственном комитете РФ, в результате инцидента погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
«Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Утром 17 декабря сообщалось, что трубы теплосетей прорвало в двух районах Санкт-Петербурга. Горячая вода хлынула на поверхность. Из-за перепада температур образовалась густая белая пелена. В результате десятки домов и ряд социальных объектов остались без отопления. На месте работают аварийные бригады.
Зона прорывов оцеплена. По предварительной информации, тепло в дома вернется не раньше девяти утра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Махачкалы горело здание хлебозавода. Огонь охватил кровлю четырехэтажного здания.
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