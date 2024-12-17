«Зная моего папу-гулену»: Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 31 0

Филипп Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист признался, что даже не удивится внезапному появлению в его жизни новых родственников.

Народный артист России Филипп Киркоров не исключает того, что у него могут быть родные братья и сестры. Об этом певец рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Братья», в котором исполнил одну из главных ролей.

«Зная моего папу-гулену, не удивлюсь (братьям и сестрам — Прим.ред.). Может быть где-то ходит она или он», — заявил певец.

Народный артист РФ Бедрос Киркоров с сыном на эту тему никогда не разговаривал. А Филипп сам не спрашивал, ведь уверен, что отец не признается.

Певец также отметил, что всегда мечтал о младшем брате, и эту мечту он смог исполнить на экране. С его партнером по съемочной площадке Денисом Дороховым у него сложились прекрасные отношения на съемочной площадке.

К слову, Бедрос Киркоров, несмотря на свой пожилой возраст, ведет активную личную жизнь. В прошлом году 90-летний отец поп-короля уже успел развестись со своей женой Людмилой, с которой они прожили в браке более 25 лет. Теперь же различные СМИ то и дело приписывают романы с молодыми особами. Да и сам Киркоров-старший не прочь подлить масло в огонь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
Ректору РАНХиГС Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»
17:13
Нервы не выдержали: убитая горем Анна Седокова оказалась в больнице
17:06
«Зная моего папу-гулену»: Киркоров не исключил наличия тайных братьев и сестер
16:40
Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям
16:29
В России начался отбор для участия в исследовании вакцины против рака
16:17
«Очень важно»: Патрушев призвал законодательно урегулировать вопрос со строительными отходами

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
«Жила в аду»: Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга Яниса Тиммы
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год