«Это попало в кадр»: Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»
Филиппа Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Артист потерял сознание.
Во время съемок в кино певца Филиппа Киркорова укусила выдра. Об этом артист рассказал на премьере фильма «Братья», где играет главную роль вместе с Денисом Дороховым.
«И выдра меня укусила. Реально! И это попало в кадр», — рассказал Киркоров.
Киркоров также рассказал удивительные подробности того, что происходило далее. Артист упал в обморок. Коллега по цеху Денис Дорохов начал делать ему искусственное дыхание «рот в рот». Это было экстренное решение, так как под рукой не оказалось медикаментов, а обратиться к врачу не представлялось возможным.
Дорохов также использовал подорожник, чтобы наложить его на место укуса, надеясь на его целебные свойства. По всей видимости, народное средство оправдало надежды звезды, ведь Киркоров в итоге появился на премьере фильма.
Певец также рассказал, что ему пришлось столкнуться и с другими испытаниями. Он тонул в болоте, лазил по скалам и плыл в ледяной реке. Эти испытания, несмотря на все опасности, только укрепили его дух и характер. В итоге, он смог преодолеть все трудности и даже рассказать о них с юмором.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркоров публично приставал к Дубцовой и Чеботиной.
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