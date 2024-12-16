«Это попало в кадр»: Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 28 0

Филиппа Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист потерял сознание.

Во время съемок в кино певца Филиппа Киркорова укусила выдра. Об этом артист рассказал на премьере фильма «Братья», где играет главную роль вместе с Денисом Дороховым.

«И выдра меня укусила. Реально! И это попало в кадр», — рассказал Киркоров.

Киркоров также рассказал удивительные подробности того, что происходило далее. Артист упал в обморок. Коллега по цеху Денис Дорохов начал делать ему искусственное дыхание «рот в рот». Это было экстренное решение, так как под рукой не оказалось медикаментов, а обратиться к врачу не представлялось возможным.

Дорохов также использовал подорожник, чтобы наложить его на место укуса, надеясь на его целебные свойства. По всей видимости, народное средство оправдало надежды звезды, ведь Киркоров в итоге появился на премьере фильма.

Певец также рассказал, что ему пришлось столкнуться и с другими испытаниями. Он тонул в болоте, лазил по скалам и плыл в ледяной реке. Эти испытания, несмотря на все опасности, только укрепили его дух и характер. В итоге, он смог преодолеть все трудности и даже рассказать о них с юмором.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркоров публично приставал к Дубцовой и Чеботиной.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.91
-0.52 108.70
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
«Не предназначены для моря»: что стало причиной ЧП в Керченском проливе
23:50
«Это попало в кадр»: Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»
23:29
Всей семьей: российские знаменитости нарядили новогодние елки
22:58
Захарова назвала выдающимися трех попавших под санкции ЕС женщин
22:39
Врачи спасли: мужчина выжил после семи остановок сердца
22:26
«Плохое решение»: Трамп раскритиковал разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год