«Это попало в кадр»: Киркорова укусила выдра во время съемок фильма «Братья»

Артист потерял сознание.

Во время съемок в кино певца Филиппа Киркорова укусила выдра. Об этом артист рассказал на премьере фильма «Братья», где играет главную роль вместе с Денисом Дороховым.

«И выдра меня укусила. Реально! И это попало в кадр», — рассказал Киркоров.

Киркоров также рассказал удивительные подробности того, что происходило далее. Артист упал в обморок. Коллега по цеху Денис Дорохов начал делать ему искусственное дыхание «рот в рот». Это было экстренное решение, так как под рукой не оказалось медикаментов, а обратиться к врачу не представлялось возможным.

Дорохов также использовал подорожник, чтобы наложить его на место укуса, надеясь на его целебные свойства. По всей видимости, народное средство оправдало надежды звезды, ведь Киркоров в итоге появился на премьере фильма.

Певец также рассказал, что ему пришлось столкнуться и с другими испытаниями. Он тонул в болоте, лазил по скалам и плыл в ледяной реке. Эти испытания, несмотря на все опасности, только укрепили его дух и характер. В итоге, он смог преодолеть все трудности и даже рассказать о них с юмором.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Киркоров публично приставал к Дубцовой и Чеботиной.