Ни за что не угадаете: какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Нурия Дианова: сельдерей сделает селедку под шубой полезнее

как сделать селедку под шубой полезнее

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чтобы без потери вкуса насытить любимый салат клетчаткой, не нужно много овощей в составе.

Сельдерей сделает селедку под шубой гораздо полезнее. О этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, картофель в салате легко заменить на отварной корень сельдерея. Необычный ингредиент не сильно изменит вкус блюда, зато насытит его клетчаткой, которая очень полезна для пищеварения.

Подавать блюдо Дианова советует с цельнозерновым хлебом. Он сделает оптимальным баланс питательных веществ. Несмотря на полезные изменения в составе салат останется калорийным, так что порции в 300 граммов будет достаточно, отметила диетолог.

Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, можно съесть немного овощей после калорийного салата. По мнению специалиста, «селедка под шубой», благодаря сочетанию рыбы и овощей, является богатым полезными жирами и важными микронутриентами блюдом, а к «вредным» его относят из-за майонеза — он содержит 600 ккал на 100 граммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чрезмерное употребление «селедки под шубой» может стать причиной атеросклероза.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Ни за что не угадаете: какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее
23:05
Ослепило зимнее солнце: в Петербурге произошло массовое ДТП
22:40
Не запивать горячее холодным: несколько советов, как сохранить зубы в праздники
22:19
«Экологическая катастрофа»: в Анапе устраняют последствия выброса мазута
22:05
Россия поднимет вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова на Совбезе ООН
21:37
Не так уж и страшен: ложка майонеза может быть полезна для здоровья

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год