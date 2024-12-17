Ни за что не угадаете: какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее

Нурия Дианова: сельдерей сделает селедку под шубой полезнее
Фото: 5-tv.ru
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Чтобы без потери вкуса насытить любимый салат клетчаткой, не нужно много овощей в составе.
Сельдерей сделает селедку под шубой гораздо полезнее. О этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, картофель в салате легко заменить на отварной корень сельдерея. Необычный ингредиент не сильно изменит вкус блюда, зато насытит его клетчаткой, которая очень полезна для пищеварения.
Подавать блюдо Дианова советует с цельнозерновым хлебом. Он сделает оптимальным баланс питательных веществ. Несмотря на полезные изменения в составе салат останется калорийным, так что порции в 300 граммов будет достаточно, отметила диетолог.
Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, можно съесть немного овощей после калорийного салата. По мнению специалиста, «селедка под шубой», благодаря сочетанию рыбы и овощей, является богатым полезными жирами и важными микронутриентами блюдом, а к «вредным» его относят из-за майонеза — он содержит 600 ккал на 100 граммов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чрезмерное употребление «селедки под шубой» может стать причиной атеросклероза.
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