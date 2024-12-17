Россия поднимет вопрос о теракте в отношении генерала Кириллова на Совбезе ООН

На запрошенном на 20 декабря заседании Совбеза ООН Россия поднимет вопрос о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова. Об этом своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», — написал Дмитрий Полянский.

Теракт в Москве

Трагедия произошла утром 17 декабря. Было известно о двух жертвах, позднее Следственный комитет подтвердил, что погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было установлено на самокате, который стоял рядом с подъездом на Рязанском проспекте в Москве.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На месте трагедии работал робот-сапер. Были изъяты записи с камер наблюдения. Следствие установит лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сообщал о подробностях трагедии.