Жил в обычной многоэтажке: как идет расследование убийства генерала Кириллова

Многие из жителей дома хорошо знали начальника РХБЗ. Соседи и очевидцы рассказали подробности трагедии.

В Москве продолжается расследование теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин

На асфальте огромные следы крови. Прямо перед подъездом. Двери раскурочены. В результате взрыва нет ни одного стекла. В холле и подъезде очень много осколков. На месте продолжают работать оперативные службы

Тела погибших Игоря Кириллова и его помощника увезли с места ЧП. Вот запись, снятая в первые минуты после трагедии: наряды полиции и машины скорой помощи только заезжают во двор, где жил генерал-лейтенант.

Территорию сразу начал прочесывать робот-сапер. Привлекла внимание следователей машина каршеринга — аппарат вскрывает дверь и достает из салона некий предмет. Предположительно, именно в эту иномарку исполнители установили видеорегистратор. Видимо, для отчета украинским кураторам — камера запечатлела момент взрыва.

Бомбу, предположительно, привели в действие дистанционно. Взрыв раздался, когда Игорь Кириллов собирался уезжать на работу.

Особое внимание — к остаткам самоката. Мощное взрывное устройство, по данным следствия, было заложено именно в нем.

«В девять вечера шла мимо этих злополучных самокатов. Я в шоке. Их там было два-три, немного. Я видела мужчину вчера, в военной форме выходил из этого подъезда. Я так понимаю, приезжали к нему коллеги», — рассказала житель дома Дарья Щеглова.

«Взрыв был мощнейший я закричала. Стояла машина, Toyota Camry, она была на аварийке», — рассказала очевидец Анастасия Потемкина.

Служебный автомобиль со спецпропуском целый день стоял возле дома. Во время взрыва в салоне сработали боковые подушки безопасности. Игоря Кириллова многие из жителей хорошо знали. Он ни от кого не скрывался, жил в обычной многоэтажке на востоке Москвы.

«К шести к нему машина приезжает. Один водитель. А второй человек — охранник или помощник. Он поднимается к нему, вместе они спускаются», —сказала очевидец Татьяна.

Следователи сейчас допрашивают соседей Кириллова, жителей близлежащих домов и сотрудников управляющей компании, в офисе которой организован оперативный штаб. Их показания в том числе возможно помогут установить исполнителей теракта.