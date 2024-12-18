«Не знали заранее»: в США отрицают причастность к смерти генерала Кириллова

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Представитель Госдепа США: американцы непричастны к теракту в Москве

«Не знали заранее»: в США отрицают причастность к смерти генерала Кириллова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель Госдепа США воздержался от подробных комментариев.

В США заявили, что не имеют отношения к теракту в Москве, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа страны Мэттью Миллер.

«У меня нет оценок по поводу этого. Могу сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее», — заявил Мэттью Миллер.

По словам Миллера, американцы не имели никакого отношения и к организации и подготовке покушения на Кириллова.

Ранее в ряде американских и британских СМИ появилась информация, что убийство Кириллова — дело рук киевского режима.

Теракт в Москве

Трагедия произошла утром 17 декабря. Жертвами стали генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Известно, что взрывное устройство было установлено на стоящем рядом с подъездом самокате.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На месте трагедии работал робот-сапер. Были изъяты записи с камер наблюдения. Следствие установит лиц, причастных к преступлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях трагедии.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.00
0.09 108.34
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:20
Круглосуточная трансляция: что известно о камере, снимавшей теракт в Москве
1:51
«Не знали заранее»: в США отрицают причастность к смерти генерала Кириллова
1:10
Полностью отечественный: РЖД представили обновленный «Сапсан»
0:37
«За убийством генерала Кириллова стоит Киев»: западная пресса о теракте в Москве
0:08
Угодить женщине: идеи для подарков на Новый год прекрасным дамам
23:28
Ни за что не угадаете: какой ингредиент сделает селедку под шубой полезнее

Сейчас читают

Крылышки - минус 3 минуты жизни, газировка - 12, хот-дог - 36: врач рассекретила продукты, приближающие смерть
Теория WTF: почему 2025 год обещает быть ужасным во всех смыслах
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год