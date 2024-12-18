Под пристальным наблюдением: как себя чувствует Седокова после госпитализации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Певица Седокова в больнице находится под наблюдением врачей

Седокова находится под наблюдением врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Здоровье артистки пошатнулось после новостей о смерти ее экс-мужа Яниса Тиммы.

Певица Анна Седокова, попавшая в больницу после новостей о смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, находится под круглосуточным наблюдением врачей. Об этом заявил ее директор изданию Super.

«Анна госпитализирована в больницу, по настоянию невролога. Сейчас она в состоянии аффекта, и ей необходимо быть под наблюдением врачей», — сказала представитель знаменитости.

Бездыханное тело Тиммы обнаружили накануне в хостеле в центре Москвы. Рядом с ним лежал телефон, на котором была написана просьба позвонить Анне. За неделю до этого баскетболист развелся с Седоковой. С ней он был в браке четыре года. Они часто ругались, хотели расстаться, но находили в себе силы и мирились.

Однако, по некоторым данным, Тимма и не думал, что когда-то их брак может рухнуть. Поэтому, когда их развели, стал сильно переживать. Поговаривали, что хотел вернуть любимую, но она была непреклонна. А за день до кончины экс-жена отмечала 42-летие. Тимма трогательно поздравил ее, опубликовав совместный ролик в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец Яниса Тиммы отреагировал на его смерть.

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