Детей участников СВО научат готовить на рыбных рынках в рамках «Зимы в Москве»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Каждое блюдо можно будет легко повторить дома.

Детей участников СВО научат готовить на рыбных рынках в рамках «Зимы в Москве»

Фото: mos.ru

Для детей из семей участников спецоперации проведут кулинарные мастер-классы на рыбных рынках «Москва — на волне». Об этом 18 декабря сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

Мастер-классы пройдут в дни фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит с 14 декабря 2024 по 12 января 2025 года в рамках проекта «Зима в Москве». Занятия будут начинаться по четвергам и пятницам в 17:00.

Ребят научат готовить блюда из рыбы и морепродуктов под руководством профессионального шеф-повара. При этом используемые рецепты не требуют специальных навыков или редких ингредиентов, каждое блюдо можно будет легко повторить дома.

Кроме того, для участников спецоперации и их семей на рыбных рынках «Москва — на волне» действует скидка 10% на все товары. Поставщики рынка отправляют на фронт и в госпитали консервы, а также другие продукты длительного срока хранения.

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Детей участников СВО научат готовить на рыбных рынках в рамках «Зимы в Москве»

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