«Ждем тебя»: актер Александр Петров скоро впервые станет отцом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Актер Александр Петров скоро впервые станет отцом

петров станет отцом

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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О значимом событии артист рассказал в своем блоге.

Александр Петров и его жена Виктория Антонова скоро впервые станут родителями. Об этом актер объявил на своей странице в соцсети.

В профиле звезды появилось фото, которое не оставляет места сомнениям: на нем Петров держит жену за явно округлившийся живот. Публикация сопровождена милой подписью: «Ждем тебя».

Instagram*/ viktoriyaantonova_ и actorsashapetrov

О состоявшемся бракосочетании пара также объявила в блоге. Осенью 2023 года на странице Петрова появился пост с торжественной церемонии в ЗАГСе. Оператор запечатлел момент, когда пара говорит друг другу «да» и расписывается в документе, тем самым подтверждая свой брак.

Петров отзывается о своей жене как о «лучшем, что с ним было и будет». Познакомились они случайно, а предложение руки и сердца девушка получила почти сразу после знакомства.

О личности жены актера мало что известно. Известно, что девушка родилась в многодетной семье.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что наряд жены Александра Петрова спровоцировал слухи о беременности.

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