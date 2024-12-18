Песков рассказал, будут ли журналисты из недружественных стран на «Итогах года»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 32 0

Песков: ; журналисты из недружественных стран будут на «Итогах года с Путиным»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Некоторые иностранцы изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции.

Журналисты из недружественных стран будут присутствовать на «Итогах года с Владимиром Путиным». Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, таких журналистов немного. Эти специалисты продолжают работать в нашей стране и имеют аккредитацию МИД РФ.

«Помимо этого, еще какое-то количество иностранцев, которые изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции», — добавил представитель Кремля.

По его словам, число о иностранных журналистов на "Итогах года" в этом году будет на том же уровне, что и в прошлом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Песков оценил перспективы переговоров с Украиной.

Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится уже в четверг, 19 декабря, в полдень по московскому времени.

«Итоги года с Владимиром Путиным» Пятый канал покажет в прямом эфире.

 

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