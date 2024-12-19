«Предлагали 100 тысяч долларов»: задержан подозреваемый в убийстве Кириллова

Теперь о первых существенных результатах расследования теракта, в результате которого накануне в столице погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Накануне рано утром в небольшой подмосковной деревушке задержали первого подозреваемого по этому делу. Ему надо было затаиться на какое-то время, чтобы потом покинуть страну, но при нынешнем уровне раскрытия преступлений это просто невозможно. Однако исполнителю, конечно, никто ничего не говорил, заказчики скорее всего даже хотели, чтобы его нашли. Почему, объяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Небольшая деревня Черное в Подмосковье — в этом населенном пункте в 30 километрах от столицы и был задержан накануне вечером подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова и его адъютанта. Отсюда до дома генерал-лейтенанта добираться примерно час. Уроженец Узбекистана приезжал в Москву не раз и тщательно готовил свой план:

«Покупал самокат и через несколько месяцев приехали вещи для бомбы. И потом поставил рядом с домом. Когда он вышел, я нажимал кнопку».

Самодельное взрывное устройство мужчине, по данным следствия, передали сообщники. Бомбу он установил самостоятельно — прикрепил к рулю самоката либо вмонтировал внутрь. А хранил его, по некоторым данным, в арендованной машине каршеринга, которую поставил напротив подъезда Игоря Кириллова.

Электросамокат подозреваемый вытащил из салона примерно за час до взрыва — в 4:57 утра. Бомба сработала в 6:11.

Запись взрыва, которую сразу распространили украинские интернет-ресурсы, была сделана из машины каршеринга. В салоне предполагаемый террорист установил вот эту камеру наблюдения — трансляция шла напрямую организаторам теракта в город Днепр на Украине.

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Почему я сделал это? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт», — рассказал подозреваемый.

Подозреваемый установил за Игорем Кирилловым слежку. Чтобы не привлекать внимание, часто переодевался. В его телефоне — снимки для отчета кураторам. Вот он на фоне соседнего дома, сначала в одной куртке, потом в другой. По всей видимости, задержанный тщательно изучил распорядок дня генерала — в шесть утра того встречал помощник, вместе они садились в служебную машину. В девять вечера, рассказывают местные жители, Кириллов возвращался обратно.

«Я не сталкивалась с ним лично но в этот день накануне где-то в полдесятого вечера около подъезда стояла черная машина», — рассказала жительница дома Ирина.

Кириллов и его помощник вышли из этого подъезда. Прошли буквально пять метров. На асфальте до сих пор остатки следов крови. Самокат со взрывчаткой был прислонен к стене прямо у входа. Какой силы был взрыв, можно судить по повреждениям.

Кто стоит за убийством генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — очевидно. Как и в случае с другими жертвами киевского режима — Дарьей Дугиной и Владленом Татарским — новый теракт дело рук организованной группы.

«На мой взгляд, все то, с чем мы имеем дело, имеет общий знаменатель. Почерк всех этих трагичных событий — какой? Почерк устранения лидеров», — считает военный эксперт Александр Артамонов.

По предварительным данным, на родине за подозреваемым не числится никаких преступлений. Сейчас следователи продолжают допрашивать его, чтобы установить всех, кто еще мог быть задействован в совершении теракта.



