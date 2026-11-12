Дождь из долларов пошел в Астане

Чемодан, набитый наличными, выбросили из окна жилого комплекса.

Фото, видео: © Getty Images/Getty Images / Stringer; 5-tv.ru

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В Казахстане с неба посыпались доллары! Чемодан, набитый наличными, выбросили из окна жилого комплекса в Астане. Купюры разлетелись по земле, но подбирать их всем желающим не дали — разбросанные деньги тщательно охраняли люди в форме.

Что это было, пока неясно. Однако в соцсетях уже связывают необычное происшествие с громкими задержаниями в стране главы крупнейшего государственного инвестиционного фонда и руководителя «Казахстанских железных дорог». Их подозревают в получении взятки. Дело сейчас находится на контроле у Комитета национальной безопасности.

Ранее в в Казахстане Комитет национальной безопасности (КНБ) предотвратил попытку насильственного изменения конституционного строя, задержав десять человек. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

Помимо этого, была пресечена деятельность трех созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков.

В КНБ отметили, что ряд членов группировки ранее уже был судим за совершение террористических и общеуголовных преступлений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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