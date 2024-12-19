Число погибших после столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух

Стало известно, что в больнице скончался еще один пассажир поезда, который потерпел крушение в Мурманской области. Число пострадавших выросло до 31 человека, в их числе пятеро детей, сообщили сегодня утром в РЖД.

Несколько двухэтажных вагонов сошли с рельсов. Всю ночь на месте столкновения двух составов работали оперативные службы. Аварийные бригады устраняли последствия ЧП, чтобы восстановить движение.

Возбуждено уголовное дело и названы предварительные причины случившегося. Всю последнюю информацию собрал корреспондент «Известий» в Заполярье Никита Лоскутников.

Вот так сейчас выглядит место аварии. Огромная свалка из железа и мусора. Отбуксировать вагоны еще не успели. На станции Княжая по-прежнему нет напряжения в контактной сети. Пассажиров отправили дальше в уцелевших восьми вагонах. А здесь уже вовсю идут восстановительные работы на железнодорожных путях.

Больницы Мурманской области всю ночь принимали пострадавших, а их десятки. Самому младшему всего восемь лет. У большинства пассажиров закрытые черепно-мозговые травмы и сильный стресс от шока и удара.

Несколько часов назад стало известно, что еще один человек скончался в больнице. Каждый час появляется новая информация о поступивших в больницу. Выжившие рассказывают, сначала вагоны встряхнуло, сразу после — резкий толчок и грохот. Когда «товарняк» на полном ходу врезался в двухэтажный поезд — многие от сильного удара упали на пол.

«Конечно, было шаткое такое движение, резкое. То есть все… И вот стоим, мерзнем», — рассказала пассажир поезда Мария.

Одними из первых на помощь выжившим бросились молодые хоккеисты из мурманской команды «Арктика». Они тоже ехали в поезде. Их купе были в нескольких вагонах от места удара. Юные спортсмены не запаниковали.

«Вышли — там все перевернуто. Как два поезда слились в один», — отметил хоккеист Иван Сазонов.

Сориентировались ребята быстро: побежали в сторону перевернутых вагонов и бросились к раненным.

«Увидели, что там мужчину вытаскивают. Мы его взяли, отнесли до теплого места. Дальше мы увидели бабушку, как идет с тяжелыми сумками. Тоже ее взяли… Мы понесли пару человек до вокзала», — поделился хоккеист Максим Бондарчук.

Поезда на станции Княжая стоят всего по две минуты, но для пассажиров 11 поезда они стали роковыми. Внезапный удар товарных вагонов, доверху груженых рудой, пришелся на хвост пассажирского состава. Четыре пассажирских вагона буквально снесло с рельсов. Перевернувшийся состав перегородил пути.

На первых кадрах после аварии видно, что вагоны лежат на боку, а пассажиры оказывают помощь друг другу. До ближайшего населенного пункта десятки километров, а на улице минус 30.

По информации «Известий», одна из основных версий случившегося — ошибка машиниста грузового поезда и его подчиненного. Он должен был установить тормозные башмаки, чтобы не допустить движения поезда, но именно в этот момент состав и тронулся. Помощник бежал за локомотивом три километра, но догнать не успел. Сейчас его и машиниста допрашивают следователи.

«Я сейчас на допросе… Вот правда, у меня уже сил нет объяснять это», — сказал помощник машиниста Рамиль Аяз.

По словам машиниста, к аварии привела неисправность системы принудительной остановки поезда, из-за которой состав не смог вовремя остановиться. Эту версию сейчас тоже проверяют следователи.

Движение на станции будет восстановлено в ближайшее время, но авария уже привела к существенным корректировкам в расписании проходящих поездов.