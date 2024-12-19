Они все чувствуют: как животные спасают жизни российских бойцов на передовой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 36 0

Животные стали защитниками российских солдат в зоне СВО

Лучший друг на передовой: бойцы в зоне СВО воюют бок о бок с домашними животными

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Иногда военные даже просят волонтеров, чтобы те привезли им кошек. Они не только поднимают настроение, но и помогают бороться с грызунами.

Вместе с российскими военными на передовой в зоне спецоперации находятся и братья наши меньшие — не просто живут, а помогают. Нередко, оставшиеся без хозяев собаки и кошки, прибиваются к солдатам, становясь их личными защитниками. Как пишет издание KP.RU, домашние животные стали частью общего дела.

Грызуны стали настоящей напастью для всего личного состава. Они подъедают ценные запасы продовольствия, портят ткань и одежду, не говоря уже о том, что переносят различные заболевания. Поэтому нередко военные просят волонтеров привезти им котов.

И даже если в блиндажах и окопах нет проблем с мелкой живностью, то ласковая и озорная кошка всегда готова поднять настроение бойцу. Солдаты шутливо жалуются, что им приходится внимательно следить, чтобы питомцы не «дезертировали» и не совершали бы «диверсий» против стратегических запасов тушенки.

Занимательно, что для психологической разгрузки бойцы держат на позициях не только котов, но и птиц. Перепелки — любимые пернатые на передовой. Для них даже делают импровизированные загоны. По словам военных, щебетание птиц и умиротворяющее поклевывание зерна с рук помогает отдохнуть душой и выговориться на волнующие темы.

А вот собаки не отсиживаются в теплых окопах. Хвостатые бок о бок с бойцами идут на передовую. Они не только поднимают моральный дух солдат, но и буквально спасают им жизни. Так, например, благодаря своему острому слуху собаки заранее чувствуют прилет снарядов, а потому прячутся. Это служит сигналом и для военных.

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