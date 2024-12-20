Минтранс планирует ввести скидку в 50% на авиабилеты для семей с детьми

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 19 0

Данное поручение дал президент России Владимир Путин на прямой линии.

Минтранс введет скидку в 50% на авиабилеты для семей с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Министерство транспорта активно ведет переговоры с авиакомпаниями о введении скидки в размере 50% на авиабилеты для семей с детьми. Об этом сообщили 5-tv.ru в Минтрансе.

«Министерство транспорта в рамках поручения президента на прямой линии уже приступило к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты. Решения будут выработаны к середине января 2025 года» — отметили в министерстве.

Представитель ведомства отметил, что авиаперевозчики реализуют скидочные программы для перевозки детей с размером скидки от 15 до 50% от цены билета для взрослого.

Некоторые авиакомпании предоставляют скидки не только юным пассажирам, но и сопровождающим их взрослым. В министерстве добавили, что сейчас ведется работа над обязательным совместным размещением детей и их родителей на борту воздушных судов.

В министерстве добавили, что за год 20 ведущих авиакомпаний перевезли более семи миллионов детей в возрасте до 12 лет. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри России, а на международных рейсах действует скидка 90%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько недель зимой выгодно покупать билеты на самолет.

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