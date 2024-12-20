На круглом столе Института социальных исследований обсудили политические итоги года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

На встрече присутствовали политологи, главы регионов, представители сферы образования и власти.

На круглом столе Института социальных исследований обсудили политические итоги года

Фото: Елков Олег/ТАСС

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В Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований, участники обсудили тему «Политические итоги 2024 года». Об этом сообщается на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

К обсуждению также присоединились глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич, политологи Марат Баширов, Алексей Малинин и Борис Межуев. Модератором круглого стола выступила руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Отмечается, что для России и мира 2024 год был насыщен политическими событиями, определяющими долгосрочные тренды. Однако Москва этим трендам в данный момент во многом противостоит. Но несмотря на давление со стороны недружественных стран, РФ выполняет взятые на себя социальные обязательства, достигает поставленных целей и реализует знаковые проекты.

Москва не оказалась в изоляции, как предсказывали на Западе, более того, она продолжила путь развития, усилила значимость сотрудничества с БРИКС и Глобальным Югом. Эксперты круглого стола высказались о вероятном будущем российского общества, подвели итоги года для страны и мира, а также оценили, насколько сбылись прогнозы на 2024 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как западные СМИ отреагировали на заявления президента РФ в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным».

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