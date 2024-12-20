«Трамп будет вести дела уважительно»: западные СМИ отреагировали на заявления Путина
Политолог Маркс: «Трамп будет искать способ общаться с Путиным на равных»
Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
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Иностранная пресса в шоке от достижений России на мировой арене.
Очень быстрой была реакция западных СМИ, они обратили внимание на три темы, которые затронул президент России Владимир Путин.
Это уверенность российского лидера в устойчивости национальной экономики. Зарубежные СМИ признали, что по совокупности экономических показателей Россия — на первом месте в Европе и на четвертом в мире. И это — вопреки западным санкциям, а их уже — более 40 тысяч — абсолютный рекорд в мировой истории.
Вторая тема — военные успехи российской армии на поле боя. Противник будет «вышвырнут» из Курской области, цитируют Путина немецкие газеты. Более того, для завершения украинского конфликта, как особо отметили британские и американские издания, Владимир Путин готов вести переговоры с Дональдом Трампом.
«Я думаю, что одна из первых вещей, которую Трамп попытается сделать на международном уровне, — это найти способ общаться с президентом Путиным на равных. Путин — президент России, ядерной державы, и я думаю, что оба лидера — российский и американский — будут вести дела уважая друг друга и найдут способ прекратить украинский конфликт», — считает юрист, политолог, сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
«Что мы видим сейчас? Что некоторые европейские лидеры понимают: борьба с Россией была крайне глупой и совершенно бесполезной для экономики Европы и национальных интересов ее народов. Суверенитет — вот что полностью отсутствует у стран ЕС. И некоторые лидеры, особенно новоизбранные, пытаются решить эту проблему и вернуть себе хоть немного суверенитета», — заявил итальянский консультант по стратегическому анализу Лоренцо Мариа Пачини.
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